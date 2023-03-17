Владимир Путин и Си Цзиньпин написали статьи об отношениях России и Китая
- РИА Новости
Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
«Два лидера договорились о том, что они опубликуют статьи соответственно в Жемин Жебао и в «Российской газете». Эти статьи Путина и Си Цзиньпина будут опубликованы в понедельник, 20 марта», — сказал он.
Это будет важным сигналом накануне переговоров двух лидеров, отметил Ушаков.
Путин и Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, в Москве встретятся за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры.