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Владимир Путин и Си Цзиньпин написали статьи об отношениях России и Китая

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Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин вскоре опубликуют свои статьи, в которых они выскажут оценки состояния отношений двух стран.
Владимир Путин и Си Цзиньпин написали статьи об отношениях России и Китая
  • РИА Новости

Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

«Два лидера договорились о том, что они опубликуют статьи соответственно в Жемин Жебао и в «Российской газете». Эти статьи Путина и Си Цзиньпина будут опубликованы в понедельник, 20 марта», — сказал он.

Это будет важным сигналом накануне переговоров двух лидеров, отметил Ушаков.

Путин и Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, в Москве встретятся за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры.

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