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МИД КНР: визит Си Цзиньпина в Москву станет стимулом для развития двусторонних отношений

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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию станет новым стимулом для развития китайско-российских отношений.
МИД КНР: визит Си Цзиньпина в Москву станет стимулом для развития двусторонних отношений
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«Данный визит... будет содействовать продвижению стратегического сотрудничества и практического взаимодействия между Россией и Китаем», — цитирует его ТАСС.

Вэньбинь подчеркнул, что визит позволит создать новые стимулы для развития отношений между двумя странами.

Ранее в Кремле сообщили, что Си Цзиньпин 20—22 марта посетит Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина.

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