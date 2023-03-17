МИД КНР: визит Си Цзиньпина в Москву станет стимулом для развития двусторонних отношений
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Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
«Данный визит... будет содействовать продвижению стратегического сотрудничества и практического взаимодействия между Россией и Китаем», — цитирует его ТАСС.
Вэньбинь подчеркнул, что визит позволит создать новые стимулы для развития отношений между двумя странами.
Ранее в Кремле сообщили, что Си Цзиньпин 20—22 марта посетит Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина.