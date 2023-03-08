Перспективный партнёр: как Иран может усилить Шанхайскую организацию сотрудничества

Президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с генсеком Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином отметил, что Тегеран придаёт большое значение взаимодействию со странами ШОС. По словам президента, государства — члены этой организации обладают богатыми природными ресурсами и обширными территориями, что позволяет ШОС играть заметную роль в системе международных отношений и эффективно противостоять однополярности. Эксперты полагают, что процесс вступления исламской республики в ШОС может быть завершён уже в 2023 году. Аналитики подчёркивают, что присоединение Ирана значительно укрепит позиции ШОС, расширит возможности для сотрудничества и позволит лучше противостоять внешнему давлению, причём от этого выиграют все стороны.

Президент Ирана Ибрагим Раиси провёл встречу с генсеком Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином, в ходе которой отметил, что ШОС играет заметную роль в системе международных отношений. Президент также заявил, что Тегеран придаёт большое значение взаимодействию с государствами ШОС.

«Страны — члены Шанхайской организации сотрудничества обладают значительными людскими ресурсами и населением, богатыми (природными. — RT) ресурсами и запасами, а также обширными территориями, что позволяет этой организации играть роль в эффективном решении проблемы однополярности и содействии региональному и международному сближению», — подчеркнул Раиси.

В свою очередь, Чжан Мин высоко оценил перспективы взаимодействия с Тегераном в рамках ШОС.

«Уверены, что, принимая во внимание богатую историю этой страны, Иран может быть активным и конструктивным участником в деле расширения сферы действия и полномочий ШОС для достижения её целей», — сказал он.

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Генсек организации также обсудил процесс присоединения к ней страны с замминистра иностранных дел Ирана Али Багери.

«Мы рассматриваем ШОС как институт сотрудничества независимых и сильных стран. Многосторонний подход ШОС свидетельствует о том, что её деятельность не носит исключительно протокольный характер, а отвечает нуждам стран в области безопасности и политики, — приводит ТАСС слова Багери. — ШОС отличается от многих западных организаций тем, что она была сформирована на базе решений независимых стран и придерживается принципа соблюдения независимости и суверенитета государств, что обеспечивает выработку долгосрочных решений международных проблем».

В новом статусе

Напомним, 15 сентября 2022 года Иран подписал меморандум об обязательствах, открывший стране путь к полноправному членству в ШОС. Подписи под документом поставили глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и генсек организации Чжан Мин.

В конце ноября иранский парламент принял законопроект о вступлении страны в ШОС. А в конце января 2023-го меджлис одобрил законопроект о меморандуме об обязательствах в целях получения статуса государства — члена ШОС. Таким образом, Тегеран завершил все необходимые юридические формальности для оформления членства в организации.

Владимир Путин выступает на заседании Совета глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Заместитель вице-президента Ирана по парламентским делам Али Адяни, комментируя этот шаг, заявил, что вступление страны в организацию имеет особое значение с экономической, социальной и международной точек зрения в целях преодоления санкций, а также для усиления экономической дипломатии со странами — членами ШОС.

В 2005 году Иран стал государством-наблюдателем в ШОС, а процесс вступления страны в организацию начался в 2021 году. Сейчас в ШОС входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Статус наблюдателей имеют Иран, Афганистан, Белоруссия и Монголия, а Азербайджан, Армения, Турция, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия и Шри-Ланка — статус партнёров по диалогу.

В российском МИД ранее заявляли, что Москва рассматривает присоединение Ирана к ШОС как весьма полезное решение, и эту позицию разделяют остальные партнёры по организации. Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что РФ исходит из перспектив активного подключения Ирана к борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, обеспечению стабильности и безопасности не только в регионе, но и в более широком формате.

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Кроме того, развитая инфраструктура позволяет рассчитывать на вклад Ирана в формирование единого транспортного пространства и в обеспечение транспортной безопасности, отмечали в Москве. «Мы с точки зрения российской политики рассматриваем Иран как естественную часть шосовского пространства, равно как и Афганистан», — подчёркивал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

В свою очередь, глава российской дипломатии Сергей Лавров ещё в июне 2022 года выражал мнение, что процесс вступления Ирана в ШОС не займёт много времени. «Мы убеждены, что Тегеран будет вносить весомый вклад в укрепление Шанхайской организации сотрудничества в качестве одного из ключевых центров формирующегося многополярного миропорядка», — подчёркивал он.

В конце января Лавров сообщил, что ШОС готовится принять в свои ряды Иран и Белоруссию в качестве полноправных членов.

«На очереди присоединение Исламской Республики Иран в качестве полноправного члена. На шаг позади, но тоже уже в русле официальных процедур присоединения к членству в ШОС Беларусь», — сказал глава МИД.

Оптимальный сценарий

Как отметил в комментарии RT эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов, Иран на протяжении многих лет демонстрировал интерес к ШОС как на площадках самой организации, так и на двусторонних встречах с лидерами и представителями Китая и РФ.

«Для Ирана ШОС является не просто символической организацией, а реальным инструментом решения актуальных вопросов для страны, находящейся под многолетними санкциями со стороны стран Запада. Это вопросы экономического развития, торговли, безопасности. В сфере безопасности площадка ШОС сейчас особенно актуальна как средство координации стран — соседей Афганистана», — рассказал политолог.

Он подчеркнул, что Иран проводит очень последовательную политику, на которую сама ШОС и её страны-участницы решили ответить положительно.

«Перспектива участия Ирана в ШОС достаточно ясна. Можно ожидать, что организация расширится уже в 2023 году. Это будет серьёзный шаг, демонстрирующий жизнеспособность ШОС... её развитие и востребованность в современных реалиях», — отметил Лукьянов.

Город Исфахан в Иране

Gettyimages.ru

© Jeremy Woodhouse

Присоединение Ирана к ШОС является наиболее оптимальным сценарием для этой страны в нынешней военно-политической обстановке в мире, отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник отдела Центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

«Иран сталкивается с давлением со стороны коллективного Запада и понимает, что экономически и политически его будущее связано с ШОС. Тегеран подтвердил свою приверженность принципам ШОС и был верен им с самого начала. Кроме того, Иран долгое время был в статусе наблюдателя при организации и выполнял все условия в этом статусе. Сейчас наступило то время, когда иранцы полноправно войдут в организацию и будут вместе с Россией и Китаем развивать взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на давление извне, исходящее от стран Запада», — подчеркнул аналитик.

По его мнению, полноправное членство Ирана в ШОС будет приобретением для всех стран — членов организации. «Иран — это очень ёмкий рынок и перспективный партнёр для всех стран ШОС. Для России это тоже очень важный стратегический партнёр, и сотрудничество по линии ШОС уже идёт в разных областях: это и энергетика, и транспорт, и парламентское взаимодействие, и культура», — отметил Сотников.