Лидеры ШОС утвердили дорожную карту увеличения расчётов в нацвалютах

Главы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утвердили дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на саммите, отметил рост расчётов в национальных валютах между государствами — участниками ШОС.