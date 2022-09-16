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Лидеры ШОС утвердили дорожную карту увеличения расчётов в нацвалютах

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Главы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утвердили дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах.
Лидеры ШОС утвердили дорожную карту увеличения расчётов в нацвалютах
  • globallookpress.com
  • © Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Об этом говорится на сайте Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на саммите, отметил рост расчётов в национальных валютах между государствами — участниками ШОС.

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