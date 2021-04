Центрифуга переговоров: в Иране связали инцидент на заводе по обогащению урана с переговорами по СВПД

Глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в причастности к инциденту на ядерном объекте в Натанзе. Ранее ядерный регулятор исламской республики сообщил об аварии в энергетической системе завода. Некоторые американские и израильские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах также утверждают, что причиной инцидента стал взрыв, к которому могли быть причастны спецслужбы Израиля. В самом еврейском государстве пока не давали никаких комментариев. Представители российского МИД, а также стран ЕС выразили обеспокоенность в связи с произошедшим и призвали тщательно разобраться в ситуации. По мнению экспертов, авария в Натанзе может негативно отразиться на ходе переговоров по СВПД, очередной раунд которых состоялся 6—9 апреля в Вене.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в диверсии на иранском атомном объекте по обогащению урана в Натанзе. По его словам, главной целью Израиля при этом якобы был срыв переговоров по иранской ядерной сделке.

«Диверсия в Натанзе не ослабит нашу позицию в переговорах. Пусть стороны переговоров знают, что реактор в Натанзе будет оснащен более совершенными центрифугами и возможностями высокого обогащения», — цитирует министра иранское информагентство IRNA.

Глава МИД Ирана пригрозил Израилю ответом, а также отметил, что тот якобы открыто заявлял, что не даст Тегерану продвинуться в вопросе снятия санкций.

«И он считает, что преуспел в этом. Нашим ответом станет очередной прорыв в ядерном развитии», — подчеркнул министр, выступая на встрече с национальной и внешнеполитической комиссией парламента.

Напомним, Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля сообщила об аварии в распределительной электрической сети на заводе по обогащению урана в Натанзе. Позднее глава организации Али Акбар Салехи заявил, что авария якобы стала результатом нападения и «ядерного терроризма». При этом отмечалось, что в результате инцидента пострадавших или угрозы загрязнения окружающей среды не было.

«На ядерном объекте в Натанзе не было нанесено никакого вреда ни людям, ни окружающей среде, но это могло привести к катастрофе, которая является преступлением против человечности», — цитирует ТАСС официального представителя иранского МИД Саида Хатибзаде.

Стоит отметить, что инцидент произошёл на фоне заявления властей Ирана о введении в строй в Натанзе новых центрифуг IR-5 и IR-6, которые бы позволили ускорить процесс обогащения урана.

Заявления об израильском следе

Сам Израиль пока не давал никаких комментариев на эту тему. Однако о том, что к произошедшему якобы может быть причастна израильская разведывательная служба МОССАД, написали некоторые местные и израильские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах.

Первоначально сообщалось, что авария в энергетической сети объекта в Натанзе могла быть вызвана кибератакой. Однако газеты The New York Times и The Jerusalem Post в своих материалах отметили, что причиной мог стать мощный взрыв.

По данным изданий из Израиля и США, объекту в Натанзе был нанесён значительный урон, а на восстановление работы центрифуг по обогащению урана потребуется не менее девяти месяцев.

Как утверждает The New York Times, Израиль «из принципиальных соображений не подтверждает и не опровергает совершение подобных действий».

При этом газета The Jerusalem Post в своём материале отметила, что начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави якобы косвенно намекнул на причастность страны к этому инциденту в недавнем обращении по случаю дня памяти павших солдат.

«Действия Армии обороны Израиля, предпринимаемые по всему Ближнему Востоку, не скрыты от глаз наших врагов, которые следят за нами, видят наш потенциал и тщательно обдумывают следующие шаги», — приводит его слова газета.

The Jerusalem Post отметил, что это не первая диверсия в отношении ядерных объектов в Натанзе. Так, по его данным, в 2010 году США и Израиль атаковали объект с помощью вредоносной программы StuxNet — это привело к разрушению более 1 тыс. центрифуг, утверждает издание.

Кроме того, летом 2020-го на объекте произошёл пожар. Представители иранского ядерного регулятора тогда также обвинили в причастности к нему Израиль.

Обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим 11 апреля, уже выразили в ЕС. Так, представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано заявил, что Брюссель призывает к прояснению ситуации вокруг событий на ядерном объекте в Натанзе.

Стано добавил, что Евросоюз отвергает любые действия, которые могли бы свести на нет усилия по урегулированию вопроса иранской ядерной программы.

Свои опасения выразили и в Москве.

«В данной ситуации вызывают беспокойство не только угрозы ядерной и радиационной безопасности, с которыми специалисты ИРИ сумели своевременно и профессионально справиться. Если подтвердится, что за этим происшествием стоят чьи-то злонамеренные действия, то такой умысел заслуживает решительного осуждения», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Надеемся, что произошедшее не станет «подарком» разномастным противникам СВПД и не подорвёт набирающие ход консультации на «венской площадке» по реанимированию этих договорённостей», — добавила Захарова.

Удар по переговорам

Инцидент на объекте в Натанзе произошёл как раз на фоне переговоров в Вене по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий).

Это международное соглашение, также известное как иранская ядерная сделка, было заключено с Тегераном в 2015 году при участии США, Германии, Франции, Великобритании, России и Китая. Согласно условиям договора, иранская сторона отказывалась от попыток разработки ядерного оружия в обмен на снятие со страны экономических санкций.

Однако в мае 2018 года Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из СВПД. Вашингтон утверждал, что Тегеран якобы нарушал условия сделки. При этом остальные участники договора и МАГАТЭ неоднократно подчёркивали, что Иран выполняет все условия и не ведёт разработок ядерного оружия. После выхода Вашингтона из соглашения администрация Дональда Трампа возобновила действие санкций против Ирана и ввела новые ограничения.

Джо Байден во время своей предвыборной кампании заявлял, что планирует вернуть Вашингтон в Совместный всеобъемлющий план действий. После победы Байдена на президентских выборах в США его советник по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил намерение главы Белого дома снова сделать США частью сделки с Ираном. Однако в феврале 2021 года Байден заявил, что Вашингтон не намерен делать первый шаг и снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть Тегеран за стол переговоров по СВПД.

В Вене 6—9 апреля прошли очные встречи официальных лиц Ирана с представителями Германии, Франции, Великобритании, Китая и России по иранской ядерной сделке. Несмотря на присутствие на переговорах представителей Вашингтона, прямых контактов между ними и иранцами не было — против этого выступил Тегеран.

Тем не менее глава МИД ФРГ Хайко Маас охарактеризовал прошедшие консультации как конструктивные.

Профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов считает, что происшествие в Натанзе не замедлит прогресс иранской ядерной программы.

«Иран восстановит работу объекта, у него есть технические возможности для этого, поэтому данный инцидент особо не повлияет на дальнейшее развитие Тегерана в этой сфере», — считает эксперт.

В то же время подобные провокации могут негативно повлиять на процесс переговоров по ядерной сделке из-за дополнительного напряжения между их участниками, добавил Вавилов.

«Иран сейчас получает повод отказаться от каких бы то ни было компромиссов с США и Западом, а также дополнительный материал для контрпропагандистской кампании против Израиля. Однако Тегеран заинтересован в этой сделке, потому что она предусматривает снятие санкций. К тому же ядерная сделка выгодна всем, учитывая, что она была достигнута всем мировым сообществом в результате многолетних переговоров», — пояснил политолог.

Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в беседе с RT предположил, что новая диверсия на ядерном объекте в Натанзе вряд ли значимо изменит позицию Ирана, с которой тот подходит к переговорам по своей ядерной программе.

«У Ирана и без этого инцидента существует много поводов отказаться от переговоров, например, сохранение Вашингтоном экономических санкций. Возобновление ядерной сделки — это многослойная и сложная игра, тем более что администрация Байдена тоже хотела бы вернуться к сделке, при этом сохранив рычаги давления на Тегеран», — рассказал Андрей Сидоров.

В свою очередь, Вавилов выразил уверенность, что стороны в итоге вернутся к соблюдению СВПД, поскольку «другого варианта разрешения данного вопроса просто не существует».