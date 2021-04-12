Центрифуга переговоров: в Иране связали инцидент на заводе по обогащению урана с переговорами по СВПД
- Завод по обогащению урана в Натанзе
- Reuters
- © Raheb Homavandi
Глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в диверсии на иранском атомном объекте по обогащению урана в Натанзе. По его словам, главной целью Израиля при этом якобы был срыв переговоров по иранской ядерной сделке.
«Диверсия в Натанзе не ослабит нашу позицию в переговорах. Пусть стороны переговоров знают, что реактор в Натанзе будет оснащен более совершенными центрифугами и возможностями высокого обогащения», — цитирует министра иранское информагентство IRNA.
Глава МИД Ирана пригрозил Израилю ответом, а также отметил, что тот якобы открыто заявлял, что не даст Тегерану продвинуться в вопросе снятия санкций.
«И он считает, что преуспел в этом. Нашим ответом станет очередной прорыв в ядерном развитии», — подчеркнул министр, выступая на встрече с национальной и внешнеполитической комиссией парламента.
Напомним, Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля сообщила об аварии в распределительной электрической сети на заводе по обогащению урана в Натанзе. Позднее глава организации Али Акбар Салехи заявил, что авария якобы стала результатом нападения и «ядерного терроризма». При этом отмечалось, что в результате инцидента пострадавших или угрозы загрязнения окружающей среды не было.
«На ядерном объекте в Натанзе не было нанесено никакого вреда ни людям, ни окружающей среде, но это могло привести к катастрофе, которая является преступлением против человечности», — цитирует ТАСС официального представителя иранского МИД Саида Хатибзаде.
Стоит отметить, что инцидент произошёл на фоне заявления властей Ирана о введении в строй в Натанзе новых центрифуг IR-5 и IR-6, которые бы позволили ускорить процесс обогащения урана.
- Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф
- Reuters
Заявления об израильском следе
Сам Израиль пока не давал никаких комментариев на эту тему. Однако о том, что к произошедшему якобы может быть причастна израильская разведывательная служба МОССАД, написали некоторые местные и израильские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах.
Первоначально сообщалось, что авария в энергетической сети объекта в Натанзе могла быть вызвана кибератакой. Однако газеты The New York Times и The Jerusalem Post в своих материалах отметили, что причиной мог стать мощный взрыв.
По данным изданий из Израиля и США, объекту в Натанзе был нанесён значительный урон, а на восстановление работы центрифуг по обогащению урана потребуется не менее девяти месяцев.
Как утверждает The New York Times, Израиль «из принципиальных соображений не подтверждает и не опровергает совершение подобных действий».
При этом газета The Jerusalem Post в своём материале отметила, что начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави якобы косвенно намекнул на причастность страны к этому инциденту в недавнем обращении по случаю дня памяти павших солдат.
«Действия Армии обороны Израиля, предпринимаемые по всему Ближнему Востоку, не скрыты от глаз наших врагов, которые следят за нами, видят наш потенциал и тщательно обдумывают следующие шаги», — приводит его слова газета.
The Jerusalem Post отметил, что это не первая диверсия в отношении ядерных объектов в Натанзе. Так, по его данным, в 2010 году США и Израиль атаковали объект с помощью вредоносной программы StuxNet — это привело к разрушению более 1 тыс. центрифуг, утверждает издание.
Кроме того, летом 2020-го на объекте произошёл пожар. Представители иранского ядерного регулятора тогда также обвинили в причастности к нему Израиль.
Обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим 11 апреля, уже выразили в ЕС. Так, представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано заявил, что Брюссель призывает к прояснению ситуации вокруг событий на ядерном объекте в Натанзе.
Стано добавил, что Евросоюз отвергает любые действия, которые могли бы свести на нет усилия по урегулированию вопроса иранской ядерной программы.
Свои опасения выразили и в Москве.
«В данной ситуации вызывают беспокойство не только угрозы ядерной и радиационной безопасности, с которыми специалисты ИРИ сумели своевременно и профессионально справиться. Если подтвердится, что за этим происшествием стоят чьи-то злонамеренные действия, то такой умысел заслуживает решительного осуждения», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Надеемся, что произошедшее не станет «подарком» разномастным противникам СВПД и не подорвёт набирающие ход консультации на «венской площадке» по реанимированию этих договорённостей», — добавила Захарова.
Удар по переговорам
Инцидент на объекте в Натанзе произошёл как раз на фоне переговоров в Вене по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий).
Это международное соглашение, также известное как иранская ядерная сделка, было заключено с Тегераном в 2015 году при участии США, Германии, Франции, Великобритании, России и Китая. Согласно условиям договора, иранская сторона отказывалась от попыток разработки ядерного оружия в обмен на снятие со страны экономических санкций.
Однако в мае 2018 года Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из СВПД. Вашингтон утверждал, что Тегеран якобы нарушал условия сделки. При этом остальные участники договора и МАГАТЭ неоднократно подчёркивали, что Иран выполняет все условия и не ведёт разработок ядерного оружия. После выхода Вашингтона из соглашения администрация Дональда Трампа возобновила действие санкций против Ирана и ввела новые ограничения.
- АЭС в иранском Бушере
- AFP
Джо Байден во время своей предвыборной кампании заявлял, что планирует вернуть Вашингтон в Совместный всеобъемлющий план действий. После победы Байдена на президентских выборах в США его советник по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил намерение главы Белого дома снова сделать США частью сделки с Ираном. Однако в феврале 2021 года Байден заявил, что Вашингтон не намерен делать первый шаг и снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть Тегеран за стол переговоров по СВПД.
В Вене 6—9 апреля прошли очные встречи официальных лиц Ирана с представителями Германии, Франции, Великобритании, Китая и России по иранской ядерной сделке. Несмотря на присутствие на переговорах представителей Вашингтона, прямых контактов между ними и иранцами не было — против этого выступил Тегеран.
Тем не менее глава МИД ФРГ Хайко Маас охарактеризовал прошедшие консультации как конструктивные.
Профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов считает, что происшествие в Натанзе не замедлит прогресс иранской ядерной программы.
«Иран восстановит работу объекта, у него есть технические возможности для этого, поэтому данный инцидент особо не повлияет на дальнейшее развитие Тегерана в этой сфере», — считает эксперт.
В то же время подобные провокации могут негативно повлиять на процесс переговоров по ядерной сделке из-за дополнительного напряжения между их участниками, добавил Вавилов.
«Иран сейчас получает повод отказаться от каких бы то ни было компромиссов с США и Западом, а также дополнительный материал для контрпропагандистской кампании против Израиля. Однако Тегеран заинтересован в этой сделке, потому что она предусматривает снятие санкций. К тому же ядерная сделка выгодна всем, учитывая, что она была достигнута всем мировым сообществом в результате многолетних переговоров», — пояснил политолог.
Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в беседе с RT предположил, что новая диверсия на ядерном объекте в Натанзе вряд ли значимо изменит позицию Ирана, с которой тот подходит к переговорам по своей ядерной программе.
«У Ирана и без этого инцидента существует много поводов отказаться от переговоров, например, сохранение Вашингтоном экономических санкций. Возобновление ядерной сделки — это многослойная и сложная игра, тем более что администрация Байдена тоже хотела бы вернуться к сделке, при этом сохранив рычаги давления на Тегеран», — рассказал Андрей Сидоров.
В свою очередь, Вавилов выразил уверенность, что стороны в итоге вернутся к соблюдению СВПД, поскольку «другого варианта разрешения данного вопроса просто не существует».
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