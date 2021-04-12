ЕС призвал к прояснению ситуации с аварией на ядерном объекте Ирана
- Reuters
«Мы очень обеспокоены этой информацией. Необходимо прояснить, что случилось... при наличии этих фактов мы сможем решить, какие делать заявления и предпринимать действия», — цитирует его РИА Новости.
Представитель Евросоюза подчеркнул, что альянс отвергает любые действия, которые могут привести к нивелированию усилий по урегулированию иранской проблемы.
Ранее в МИД Ирана заявили о причастности Израиля к атаке на свой ядерный объект.
Глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент в Натанзе попыткой «ядерного терроризма» и диверсией.
11 апреля на ядерном объекте в Иране произошла нештатная ситуация в системе распределения энергии. Инцидент не привёл к человеческим травмам или загрязнению окружающей среды.