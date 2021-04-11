Иран заявил о диверсии на ядерном объекте в Натанзе

Инцидент на ядерном объекте в иранском Натанзе стал результатом нападения, заявил вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи.

«Иран, осуждая это подлое действие, подчёркивает, что международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии должны противостоять этому ядерному терроризму», — приводит его слова ISNA.

Салехи добавил, что Иран оставляет за собой право принять ответные меры против исполнителей нападения.

Как стало известно ранее, на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла нештатная ситуация в системе распределения энергии.

Инцидент не привёл к человеческим травмам или загрязнению окружающей среды, подчеркнули в Организации по атомной энергии Ирана.