В МИД России прокомментировали инцидент на ядерном объекте Ирана

Москва обеспокоена в связи с нештатной ситуацией в системе распределения энергии на ядерном объекте в иранском городе Натанз, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«В данной ситуации вызывают беспокойство не только угрозы ядерной и радиационной безопасности, с которыми специалисты ИРИ сумели своевременно и профессионально справиться. Если подтвердится, что за этим происшествием стоят чьи-то злонамеренные действия, то такой умысел заслуживает решительного осуждения», — отметили в Москве.

Захарова также выразила беспокойство относительно последствий данного инцидента для полного восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

«Надеемся, что произошедшее не станет «подарком» разномастным противникам СВПД и не подорвёт набирающие ход консультации на венской площадке по реанимированию этих договорённостей», — заключила представитель российского МИД.

Ранее в ЕС призвали к прояснению ситуации с аварией на ядерном объекте Ирана.

11 апреля на ядерном объекте в Иране произошла нештатная ситуация в системе распределения энергии. Инцидент не привёл к человеческим травмам или загрязнению окружающей среды.

Глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент в Натанзе попыткой «ядерного терроризма» и диверсией, а в МИД страны заявили о причастности Израиля к атаке на иранский ядерный объект.