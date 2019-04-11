Тайны дипломатии: почему советник Трампа обвиняет экс-госсекретаря Джона Керри в негласных переговорах с Ираном

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон считает, что бывший госсекретарь Джон Керри самостоятельно ведёт переговоры с властями Ирана, призывая их сохранить ядерную сделку. По словам Болтона, политик пытается убедить Тегеран, что после неминуемого поражения Трампа на выборах 2020 года Вашингтон вернётся к соблюдению условий соглашения. По мнению экспертов, действия Керри свидетельствуют о расколе в американском истеблишменте.

Бывший госсекретарь США Джон Керри самостоятельно проводит консультации с властями Ирана, убеждая их в том, что Вашингтон вернётся к выполнению условий ядерной сделки после поражения Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году. Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

«Такие люди, как бывший госсекретарь Джон Керри и другие, говорят иранскому режиму, что ему нужно продержаться до 2020 года. Дональда Трампа ждёт поражение. Это слова Джона Керри. Он говорит это европейцам. То же он говорит и иранцам», — сообщил Болтон в ходе интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту.

Болтон отметил, что все кандидаты в президенты от Демократической партии США, которых на сегодня около 20, обещают вернуть Соединённые Штаты в «ядерное соглашение» с Ираном.

«Все они (или по крайней мере большинство из них) обещают возобновить своё участие в иранской сделке. Иран, продержись до 2020 года — и пересидишь Дональда Трампа», — добавил Болтон.

«Худшая сделка»

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), также известный как ядерная сделка, был подписан Ираном при участии США, России, Китая, Британии, Франции и Германии в 2015 году. Согласно этому документу, Иран взял на себя обязательства ограничить ядерную программу в обмен на снятие экономических и других санкций с исламской республики.

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Дональд Трамп ещё в ходе своей избирательной кампании неоднократно заявлял, что недоволен условиями сделки, заключенной его предшественником Бараком Обамой. Он подчёркивал, что намерен отказаться от сотрудничества в рамках СВПД с Ираном и Евросоюзом. Критикуя администрацию Обамы за заключение договора, Трамп называл его «худшей сделкой в мире» и утверждал, что она развяжет Тегерану руки в разработке ядерного оружия.

В итоге в мае 2018 года Трамп принял решение вывести США из этого соглашения. Кроме того, американский президент пообещал не только возобновить прежние, но и ввести новые санкции против Ирана. В августе 2018-го глава Белого дома подписал указ о введении ограничений в отношении Тегерана, которые, в частности, затронули иранский автомобилестроительный сектор, а также сделки по золоту и редкоземельным металлам.

Позицию Трампа поддержал его советник Джон Болтон, который ранее заявлял, что единственным способом сдержать ядерную программу Ирана являются бомбовые удары.

Частная дипломатия

Нынешняя администрация Белого дома не первый раз обращает внимание на действия Джона Керри на международной арене. Сам Трамп в 2018 году обвинил бывшего госсекретаря США в закулисных переговорах с властями Ирана.

Госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Ирана Моххамад Зариф

Reuters

© Brendan McDermid

«Джон Керри проводил незаконные встречи с очень враждебным иранским режимом, что может подорвать нашу большую работу в ущерб американскому народу. Он велел им переждать пребывание администрации Трампа у власти!» — написал Трамп в Twitter.

Никки Хейли, которая в то время занимала пост постоянного представителя США при ООН, заявила, что Керри продемонстрировал полную безответственность, не поставив заранее в известность действующую американскую администрацию о встречах с властями Ирана, добавив, что действия Керри «нанесли вред США».

В ответ Джон Керри заявил, что больший вред США нанесли действия самого Трампа, так как выход из ядерной сделки по Ирану увеличивает риск «горячего конфликта» между Вашингтоном и Тегераном на Ближнем Востоке.

«Он увеличил вероятность того, что в регионе будет конфликт, потому что есть люди, которые хотели бы, чтобы Соединённые Штаты бомбили Иран», — сказал бывший госсекретарь в октябре 2018 года, выступая в Совете по международным отношениям.

По закону Логана

В беседе с RT политолог Дмитрий Дробницкий отметил, что подобные действия в США запрещены, однако Керри вряд ли ждёт какое-либо наказание.

«Существует закон Логана, который запрещает от лица США вести закулисные переговоры и который был применён в США только один раз. Но по нему не было предъявлено ни одного уголовного обвинения. При Обаме переговоры между США и Ираном тоже иногда были тайными, но велись от лица действующей администрации», — пояснил эксперт.

Речь идёт о так называемом акте Логана, запрещающем гражданам США вести переговоры с иностранными правительствами и их представителями без одобрения американских властей.

Закон был подписан вторым президентом США Джоном Адамсом в 1799 году, после того как сенатор Джон Логан самостоятельно провёл переговоры с властями Франции по поводу снятия торгового эмбарго. Наказание за нарушение акта Логана предусматривает штраф или тюремное заключение сроком до трёх лет.

Однако за более чем два века с момента принятия закона по нему никто не был осуждён.

Наперекор разведке

В то же время президент США Дональд Трамп подвергает критике руководителей американских спецслужб из-за их позиции по Ирану, которая отличается от взглядов самого главы государства и его советника Болтона.

Так, в начале февраля Трамп заявил, что директор Нацразведки США Дэниел Коутс и глава ЦРУ Джина Хэспел «слишком наивны» в оценке ситуации с Ираном. Недовольство американского президента вызвало выступление Коутс и Хэспел в конгрессе США, когда они заявили, что Иран не ведёт разработку ядерного оружия и соблюдает условия ядерной сделки.

В ответ Трамп назвал обоих руководителей пассивными и наивными и заявил, что они ошибаются в отношении Тегерана. По словам главы Белого дома, хотя американские санкции и внесли вклад в сдерживание Тегерана, исламская республика всё ещё представляет угрозу и якобы продолжает проводить ракетные испытания.

Дмитрий Дробницкий считает, что Трамп так настойчив в отношении СВПД, потому что хочет демонтировать единственное внешнеполитическое достижение администрации Обамы. А действия Керри свидетельствуют о расколе в американском истеблишменте, полагает эксперт.

«Сегодня каждый заголовок СМИ в США кричит о расколе в политической элите. Каждое федеральное ведомство ведёт свою внешнеполитическую игру: Пентагон, ЦРУ, Госдеп, администрация президента. Сегодня среди них нет единства по важным международным вопросам», — пояснил Дробницкий.

Предвыборная подготовка

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, заявление Болтона в отношении Керри стоит рассматривать в контексте предстоящих выборов президента в 2020 году.

«Если Керри ведёт закулисные переговоры, то Иран будет продолжать придерживаться условий сделки. Ядерное соглашение было подписано Обамой, но разработано при участии Джона Керри. Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция являются гарантами сделки. Возможно, чиновники администрации Обамы даже после ухода из Белого дома предпринимают усилия, чтобы сохранить внешнеполитическое наследие бывшего госсекретаря», — рассказал эксперт в интервью RT.

Если же Керри не ведёт никаких переговоров, то заявление Болтона — внешнеполитический информационный вброс, который является элементом предвыборной борьбы, пояснил Васильев.

«Джон Керри и Джо Байден, который может составить конкуренцию Трампу на выборах, — они оба занимали высокие посты в администрации Обамы. И администрация Трампа считает бывшее руководство Обамы сильным противником на предстоящих выборах», — отметил Васильев.

Республиканцы при Трампе пришли к власти как партия, выступающая с резкой критикой Обамы, и президент США делает всё в противовес своему предшественнику, добавил эксперт.

«В 2015 году Обама заявил, что если не будет подписана ядерная сделка с Ираном, то на Ближнем и Среднем Востоке начнётся война. И опасения администрации Обамы небезосновательны: сегодня администрация Трампа действительно делает шаги к новой войне на Ближнем и Среднем Востоке, в которую будет вовлечён Иран», — заключил эксперт.