Советник главы офиса Зеленского Подоляк: в мирном плане КНР по Украине отсутствует логика

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал план КНР по украинскому урегулированию.

«Это документ, в котором сформулированы очень общие принципы, это не продуманное логистическое предложение. В нём нет подробностей, нет взвешенной логики», — заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Подоляк отметил, что «мирный план не может строиться на удовлетворении интересов России».

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Советник офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев не принимает предложения о прекращении огня.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в плане Китая по урегулированию украинского конфликта есть «положительные элементы».