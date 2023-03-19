США выступают против призывов к перемирию на Украине в ходе визита Си Цзиньпина в Россию
- AP
В эфире Fox News он заявил, что если эта встреча приведёт к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо.
«Это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно», — цитирует Кирби ТАСС.
Ранее обозреватель The Hill Эллен Митчелл заявила, что будущая встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве — это вызов для США и их союзников.
Издание Global Times сообщило, что значимость дружбы между Китаем и Россией в нынешней сложной международной обстановке становится более заметной.
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