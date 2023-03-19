США выступают против призывов к перемирию на Украине в ходе визита Си Цзиньпина в Россию

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты считают неприемлемыми возможные призывы к перемирию на Украине по итогам предстоящей встречи российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

В эфире Fox News он заявил, что если эта встреча приведёт к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо.

«Это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно», — цитирует Кирби ТАСС.

Ранее обозреватель The Hill Эллен Митчелл заявила, что будущая встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве — это вызов для США и их союзников.

Издание Global Times сообщило, что значимость дружбы между Китаем и Россией в нынешней сложной международной обстановке становится более заметной.

По словам главы российского Минобороны Сергея Шойгу, двусторонние отношения России и Китая стали опорой глобальной стабильности в условиях увеличивающейся геополитической напряжённости в мире.

Путин заявил, что Россия рассчитывала на мирное решение вопроса Донбасса, но Украину готовили к боевым действиям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Украины может перейти в мирное русло только при условии учёта новых реалий.