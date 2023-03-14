Песков заявил, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при учёте новых реалий

Ситуация вокруг Украины может перейти в мирное русло только при условии учёта новых реалий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская позиция и ситуация де-факто всем прекрасно известны.

«Без учёта вот этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

Ранее представитель Кремля заявил, что предпосылок для перехода ситуации вокруг Украины в мирное русло на данный момент нет, достигнуть цели спецоперации возможно только военным путём.