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Песков заявил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет

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Предпосылок для перехода ситуации вокруг Украины в мирное русло на данный момент нет, достигнуть цели спецоперации возможно только военным путём. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет», — сказал он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что для России абсолютным приоритетом остаётся достижение всех поставленных целей спецоперации.

«Сейчас они могут быть достигнуты только военным путём», — отметил он.

Ранее в Кремле заявили, что на Украине остаются «ручейки трезвых подходов» к будущим отношениям с Россией.

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