Песков заявил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет
- РИА Новости
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«Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет», — сказал он на брифинге с журналистами.
Песков добавил, что для России абсолютным приоритетом остаётся достижение всех поставленных целей спецоперации.
«Сейчас они могут быть достигнуты только военным путём», — отметил он.
Ранее в Кремле заявили, что на Украине остаются «ручейки трезвых подходов» к будущим отношениям с Россией.