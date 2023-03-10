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Песков заявил о наличии на Украине «ручейков трезвого мышления»

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На Украине остаются «ручейки трезвых подходов» к будущим отношениям с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков заявил о наличии на Украине «ручейков трезвого мышления»
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на всё пропагандистское оболванивание украинского населения, всё равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений», — заявил Песков.

Он отметил, что двусторонние отношения России и Украины неизбежны из-за соседства.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что всё больше жителей страны выступают за проведение мирных переговоров с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва не видит желания Киева начинать серьёзный разговор по урегулированию.

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