Песков заявил о наличии на Украине «ручейков трезвого мышления»
- РИА Новости
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«Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на всё пропагандистское оболванивание украинского населения, всё равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений», — заявил Песков.
Он отметил, что двусторонние отношения России и Украины неизбежны из-за соседства.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что всё больше жителей страны выступают за проведение мирных переговоров с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва не видит желания Киева начинать серьёзный разговор по урегулированию.