Россия не видит никакого желания украинской стороны начинать серьёзный разговор по урегулированию.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Пока мы со стороны наших украинских соседей не видим никакого желания серьёзный разговор начинать», — отметил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не хочет завершения украинского конфликта и делает всё для того, чтобы он продолжался.