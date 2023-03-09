Лавров: Россия не видит желания со стороны Украины начинать серьёзный разговор
- РИА Новости
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
«Пока мы со стороны наших украинских соседей не видим никакого желания серьёзный разговор начинать», — отметил Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не хочет завершения украинского конфликта и делает всё для того, чтобы он продолжался.