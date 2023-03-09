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Лавров: Россия не видит желания со стороны Украины начинать серьёзный разговор

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Россия не видит никакого желания украинской стороны начинать серьёзный разговор по урегулированию.
Лавров: Россия не видит желания со стороны Украины начинать серьёзный разговор
  • РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Пока мы со стороны наших украинских соседей не видим никакого желания серьёзный разговор начинать», — отметил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не хочет завершения украинского конфликта и делает всё для того, чтобы он продолжался.

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