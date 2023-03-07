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Песков: к затягиванию конфликта на Украине подталкивает «рука Вашингтона»

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Вашингтон не хочет завершения украинского конфликта и делает всё для того, чтобы он продолжался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: к затягиванию конфликта на Украине подталкивает «рука Вашингтона»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Так он прокомментировал сообщение о том, что МИД Китая считает, что «украинским кризисом управляет невидимая рука, которая подталкивает к затягиванию конфликта».

«Это рука не невидимая, это рука видимая. И это рука Соединённых Штатов Америки, рука Вашингтона. Вашингтон не хочет завершения этой войны. Вашингтон хочет и делает всё для продолжения этой войны. Это и есть видимая рука», — сказал Песков.

По его словам, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, поэтому Россия будет добиваться своих целей посредством специальной военной операции.

Как утверждали в Белом доме, администрация президента США Джо Байдена считает своей задачей обеспечить Киев более сильной позицией в переговорах с Россией.

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