Песков: предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Продолжается специальная военная операция, никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло в этой ситуации нет, поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путём дальнейшего проведения СВО», — сказал представитель Кремля.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отметила, что Россия готова к достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическим путём.