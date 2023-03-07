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Песков: предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет

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Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия будет добиваться своих целей посредством специальной военной операции.
Песков: предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Продолжается специальная военная операция, никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло в этой ситуации нет, поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путём дальнейшего проведения СВО», — сказал представитель Кремля.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отметила, что Россия готова к достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическим путём.

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