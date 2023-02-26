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Советник Байдена: США желают усилить позиции Киева для улучшения переговорных позиций

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Администрация президента США Джо Байдена считает своей задачей обеспечить Киев более сильной позицией в переговорах с Россией, заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
Советник Байдена: США желают усилить позиции Киева для улучшения переговорных позиций
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью NBC.

По словам Салливана, критически важно для Киева «вернуть территории на юге и на востоке».

«Мы будем давать Украине возможности быть в более сильном положении, чтобы преобразовать продвижение на поле боя в дипломатические рычаги», — сказал советник.

Ранее обозреватель Эл Биненфелд заявил, что одержимость правительства США Украиной ставит под угрозу Соединённые Штаты и их союзников.

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