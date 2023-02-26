Советник Байдена: США желают усилить позиции Киева для улучшения переговорных позиций
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью NBC.
По словам Салливана, критически важно для Киева «вернуть территории на юге и на востоке».
«Мы будем давать Украине возможности быть в более сильном положении, чтобы преобразовать продвижение на поле боя в дипломатические рычаги», — сказал советник.
Ранее обозреватель Эл Биненфелд заявил, что одержимость правительства США Украиной ставит под угрозу Соединённые Штаты и их союзников.