Администрация президента США Джо Байдена считает своей задачей обеспечить Киев более сильной позицией в переговорах с Россией, заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Об этом он сказал в интервью NBC.

По словам Салливана, критически важно для Киева «вернуть территории на юге и на востоке».

«Мы будем давать Украине возможности быть в более сильном положении, чтобы преобразовать продвижение на поле боя в дипломатические рычаги», — сказал советник.

Ранее обозреватель Эл Биненфелд заявил, что одержимость правительства США Украиной ставит под угрозу Соединённые Штаты и их союзников.