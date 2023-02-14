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American Thinker: Украина ставит под угрозу США и их союзников

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Одержимость правительства США Украиной ставит под угрозу Соединённые Штаты и их союзников.

Об этом пишет обозреватель Эл Биненфелд в статье для издания American Thinker.

«Кто в здравом уме мог сделать Украину центральным элементом внешней политики Америки?» — отмечает он.

Биненфелд пишет, что США «истощают запасы оружия» настолько быстро, что государство рискует утратить способность защищаться от реальных угроз для собственной национальной безопасности.

8 февраля в российском МИД заявили, что действия США в отношении России чреваты реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав.

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