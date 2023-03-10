Песков заявил о неизбежности двусторонних отношений России и Украины
- РИА Новости
«Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России... в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи», — сказал он.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что всё больше жителей Украины выступают за проведение мирных переговоров с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва не видит никакого желания Киева начинать серьёзный разговор по урегулированию.