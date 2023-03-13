Шойгу заявил, что отношения России и Китая стали опорой глобальной стабильности

Двусторонние отношения России и Китая стали опорой глобальной стабильности в условиях увеличивающейся геополитической напряжённости в мире. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

Российский военачальник поздравил генерал-полковника Чжан Юся по случаю переназначения на должность заместителя председателя Центрального военного совета КНР.

«Двусторонние отношения между нашими странами сегодня вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряжённости в мире», — приводит ТАСС заявление.

Ранее китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что динамика развития отношений Москвы и Пекина под руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина остаётся на высоком уровне.