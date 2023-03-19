Путин: мы рассчитывали мирно решить вопрос Донбасса, но Украину готовили к боям

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывала на мирное решение вопроса Донбасса, но Украину готовили к боевым действиям.

«Что касается Донбасса — мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путём. Но... нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнёров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили её к боевым действиям», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Лидер страны добавил, что тогда Украина предприняла две крупномасштабные войсковые операции с использованием тяжёлой техники, артиллерии и авиации.

14 марта Путин заявил, что Россия восемь лет пыталась уговорить партнёров решить проблемы Донбасса мирным путём.

Кроме того, говоря о спецоперации на Украине, он заявил, что нужно проявить консолидацию российского общества, чтобы приблизить мир и стабильность.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийский народ поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, после победы возникнет более безопасный мир.