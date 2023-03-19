Узнать больше

Путин: мы рассчитывали мирно решить вопрос Донбасса, но Украину готовили к боям

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывала на мирное решение вопроса Донбасса, но Украину готовили к боевым действиям.
Путин: мы рассчитывали мирно решить вопрос Донбасса, но Украину готовили к боям
  • РИА Новости

«Что касается Донбасса — мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путём. Но... нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнёров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили её к боевым действиям», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Лидер страны добавил, что тогда Украина предприняла две крупномасштабные войсковые операции с использованием тяжёлой техники, артиллерии и авиации.

14 марта Путин заявил, что Россия восемь лет пыталась уговорить партнёров решить проблемы Донбасса мирным путём.

Кроме того, говоря о спецоперации на Украине, он заявил, что нужно проявить консолидацию российского общества, чтобы приблизить мир и стабильность.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийский народ поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, после победы возникнет более безопасный мир.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить