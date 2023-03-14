Путин: Россия восемь лет пыталась уговорить решить проблемы Донбасса мирно

Россия восемь лет пыталась уговорить партнёров решить проблемы Донбасса мирным путём, а они нас обманывали и водили за нос, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнёров мирным способом решить проблему Донбасса, сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом, не стесняясь, говоря, и всё это привело к сегодняшней ситуации», — сказал Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.