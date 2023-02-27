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Лукашенко: Украина должна заключить мир с Россией без предварительных условий

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.
Лукашенко: Украина должна заключить мир с Россией без предварительных условий
  • globallookpress.com

Об этом белорусский лидер сказал в интервью китайским СМИ, которое транслировал телеканал «Беларусь 1».

«Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что украинские власти должны это понимать.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призывали Зеленского начать переговоры с Россией.

Кроме того, обозреватель The New York Times Майкл Кроули заявил, что официальные лица Соединённых Штатов Америки призвали украинского президента показать готовность к дипломатическому диалогу об окончании конфликта.

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