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NYT: в США призвали Зеленского показать открытость к диалогу об окончании конфликта

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Официальные лица Соединённых Штатов Америки призвали украинского президента Владимира Зеленского показать готовность к дипломатическому диалогу об окончании конфликта.
NYT: в США призвали Зеленского показать открытость к диалогу об окончании конфликта
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет обозреватель The New York Times Майкл Кроули.

Он отмечает, что, по мнению официальных лиц Запада, мирные переговоры трудно представить, поскольку обе стороны поставили условия, которые не могут быть выполнены в ближайшее время, и заявили о намерении «бороться до победы».

Официальные лица США, как пишет Кроули, помня о своих разговорах о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», утверждают, что их цель — укрепить позиции Киева в возможных мирных переговорах, «не уточняя, когда они могут начаться».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский намерен отправить властям Соединённых Штатов список вооружения, необходимого украинской армии.

25 февраля президент США Джо Байден заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от украинцев.

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