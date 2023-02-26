Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить властям Соединённых Штатов список вооружения, необходимого украинской армии.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как говорится в статье, украинский лидер провёл встречу с председателем комитета по международным делам палаты представителей США Майклом Макколом и четырьмя другими членами палаты представителей.

«Зеленский сказал группе, что планирует отправить им список вооружений, включающий истребители F-16», — сообщает телеканал.

По мнению Зеленского, поставка данного типа истребителей необходима для ускорения окончания украинского конфликта.

Ранее обозреватель Эл Биненфелд заявил, что одержимость правительства США Украиной ставит под угрозу Соединённые Штаты и их союзников.