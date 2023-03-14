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Путин: нужно проявить консолидацию общества, чтобы приблизить мир и стабильность

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Российский президент Владимир Путин, говоря о спецоперации на Украине, заявил, что нужно проявить консолидацию российского общества, чтобы приблизить мир и стабильность.

Об этом он сказал во время общения с работниками авиазавода в Улан-Удэ.

«Для того чтобы приблизить и мир, и стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества», — заявил президент.

По словам Путина, должна быть собранность. Он добавил, что когда противник увидит, что российское общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, «в этом случае без всякого сомнения произойдёт то, к чему стремимся».

Также российский лидер отметил, что Россия восемь лет пыталась уговорить партнёров решить проблемы Донбасса мирным путём, а они нас обманывали и водили за нос.

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