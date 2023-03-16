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Асад заявил, что большинство сирийцев желают России победы в спецоперации

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийский народ поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине.
Асад заявил, что большинство сирийцев желают России победы в спецоперации
  • Legion-Media
  • © SalamPix/Abaca/Sipa USA

«Безусловно, сирийский народ с большим воодушевлением поддерживает Россию по ряду причин. С одной стороны, это солидарность», — сказал Асад РИА Новости.

Он напомнил, что Россия поддержала сирийцев в борьбе против терроризма

«С другой — есть более глобальный взгляд на эту войну: именно эта война начнёт менять всемирный баланс, так как часть страданий Сирии, Ирака и многих других стран вызваны однополярным миром», — отметил Асад.

По его словам, большинство сирийцев желают России победы в специальной военной операции.

Он отметил, что после победы России «возникнет новый мир — более безопасный и спокойный».

Ранее Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил поддержку России в её спецоперации на Украине по борьбе как с неонацистами, так и со «старыми нацистами».

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