Асад заявил, что большинство сирийцев желают России победы в спецоперации
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«Безусловно, сирийский народ с большим воодушевлением поддерживает Россию по ряду причин. С одной стороны, это солидарность», — сказал Асад РИА Новости.
Он напомнил, что Россия поддержала сирийцев в борьбе против терроризма
«С другой — есть более глобальный взгляд на эту войну: именно эта война начнёт менять всемирный баланс, так как часть страданий Сирии, Ирака и многих других стран вызваны однополярным миром», — отметил Асад.
По его словам, большинство сирийцев желают России победы в специальной военной операции.
Он отметил, что после победы России «возникнет новый мир — более безопасный и спокойный».
Ранее Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил поддержку России в её спецоперации на Украине по борьбе как с неонацистами, так и со «старыми нацистами».