Асад поддержал борьбу России против неонацистов и «старых нацистов» на Украине
- AP
«Повторю позицию Сирии в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов», — сказал Асад во время встречи с Путиным.
Он пояснил, что имеет в виду «старых и новых нацистов», потому что Запад как ранее принимал «старых нацистов» на своей земле, так и поддерживает их сегодня.
«Наша позиция исходит из того, что мир действительно нуждается в стабилизации», — отметил он.
В настоящее время Владимир Путин проводит переговоры с Башаром Асадом в Кремле, во встрече также участвуют делегации двух стран.