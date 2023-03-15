Асад поддержал борьбу России против неонацистов и «старых нацистов» на Украине

Сирийский президент Башар Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил поддержку России в её спецоперации на Украине по борьбе как с неонацистами, так и со «старыми нацистами».

«Повторю позицию Сирии в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов», — сказал Асад во время встречи с Путиным.

Он пояснил, что имеет в виду «старых и новых нацистов», потому что Запад как ранее принимал «старых нацистов» на своей земле, так и поддерживает их сегодня.

«Наша позиция исходит из того, что мир действительно нуждается в стабилизации», — отметил он.

В настоящее время Владимир Путин проводит переговоры с Башаром Асадом в Кремле, во встрече также участвуют делегации двух стран.