Global Times: значимость дружбы Москвы и Пекина становится заметнее
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Об этом говорится в статье Global Times.
«Визит (председателя КНР Си Цзиньпина. — RT) в Россию ещё больше укрепит стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между Пекином и Москвой», — говорится в материале.
Отмечается, что визит Си Цзиньпина в Москву привнесёт больше уверенности международному сообществу в условиях многочисленных рисков.
В статье подчеркнули, что лидеры Китая и России «поддерживают глубокую личную дружбу и частые контакты».
2 марта главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Цинь Ган обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, включая позицию МИД Китая по политическому урегулированию украинского кризиса.
Президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, в Москве встретятся за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры.
По итогу переговоров ожидается заявление.