Global Times: значимость дружбы Москвы и Пекина становится заметнее

Значимость дружбы между Китаем и Россией в нынешней сложной международной обстановке становится более заметной.

Об этом говорится в статье Global Times.

«Визит (председателя КНР Си Цзиньпина. — RT) в Россию ещё больше укрепит стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между Пекином и Москвой», — говорится в материале.

Отмечается, что визит Си Цзиньпина в Москву привнесёт больше уверенности международному сообществу в условиях многочисленных рисков.

В статье подчеркнули, что лидеры Китая и России «поддерживают глубокую личную дружбу и частые контакты».

2 марта главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Цинь Ган обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, включая позицию МИД Китая по политическому урегулированию украинского кризиса.

Президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, в Москве встретятся за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры.

По итогу переговоров ожидается заявление.