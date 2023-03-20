«Тенденция будет иметь долгосрочный характер»: как Россия вышла на первое место по поставкам нефти и газа в Китай

По данным Главного таможенного управления Китая, в начале 2023 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти и природного газа в КНР. Как отмечают эксперты, на фоне снятия карантинных ограничений в азиатской республике уверенно растёт спрос на энергоресурсы. При этом наличие развитых трубопроводных систем и предоставление скидок на продаваемое сырьё позволяет Москве экспортировать больше углеводородов по сравнению с конкурентами, уверены аналитики. По мере дальнейшего увеличения торговли топливом уже в 2023 году российско-китайский товарооборот может впервые превысить планку в $200 млрд. Это, как полагают специалисты, поможет РФ быстрее оправиться от западных санкций.

С начала 2023 года Россия почти на четверть увеличила отгрузки сырой нефти в Китай и стала крупнейшим поставщиком этого энергоресурса в азиатскую республику. Такие данные в понедельник, 20 марта, обнародовало Главное таможенное управление КНР.

Как подсчитали в ведомстве, с января по февраль Пекин приобрёл у Москвы 15,68 млн т нефти, что оказалось почти на 23,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В то же время закупки сырья у Саудовской Аравии — основного конкурента РФ на китайском нефтяном рынке — сократились на 4,7%, до 13,92 млн т.

«С конца 2022 года в КНР постепенно, но неуклонно снимались антиковидные ограничения. На этом фоне в стране сейчас восстанавливаются объёмы производства и инвестиций. Соответственно, растёт потребность в энергоносителях», — рассказал RT аналитик компании «ТелеТрейд» Владимир Ковалёв.

Причём, как подчеркнул эксперт, наращивать импорт именно российской нефти Китаю во многом позволяет существующая инфраструктура в виде системы трубопроводов. По этим же причинам азиатская республика сегодня активно закупает у Москвы и природный газ, добавил специалист.

Согласно последним оценкам китайской таможни, в январе по объёму газовых поставок в КНР Россия также сумела выйти на первое место. Как пишет Интерфакс со ссылкой на официальную статистику, за первый месяц текущего года РФ продала Китаю 2,7 млрд куб. м топлива и «с большим отрывом» обошла других крупных конкурентов в лице Туркменистана и Катара (по 2,2 млрд куб. м), а также Австралии (1,9 млрд куб. м).

«Также стоит отметить, что в связи с уменьшением энергетического экспорта в Европу у нас образуется необходимость и возможность частично переориентировать высвобождающиеся потоки на Восток. Думаю, что наблюдаемые сегодня тенденции будут иметь долгосрочный характер и большое значение для стратегического развития наших отношений с Китаем», — отметил Ковалёв.

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Напомним, в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Свои действия Запад объяснял желанием надавить на Москву и лишить её прибыли от продажи углеводородов.

С декабря Европа официально ввела эмбарго на поставки нефти из РФ морем и вместе с G7 запретила своим компаниям перевозить российское сырьё танкерами в другие регионы мира по цене выше определённого лимита. В феврале 2023-м аналогичные ограничения были введено и в отношении торговли нефтепродуктами.

В ответ на действия западных стран Москва с 1 февраля ввела запрет на продажу своей нефти всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов. На этом фоне российские компании сейчас массово переориентируют экспорт и выходят на новые рынки сбыта.

«В текущем году в дружественные страны планируется направить более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов. Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат», — отмечал ранее вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

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В настоящий момент для привлечения покупателей российские нефтяные компании предоставляют большие скидки на свою продукцию, что также стало одной из причин увеличения экспорта в Китай. При этом стоимость поставляемого Москвой газа в КНР сегодня тоже остаётся более привлекательной по сравнению с ценами других продавцов. Об этом RT рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Объёмы прокачки нашего газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай постоянно увеличиваются и в скором времени должны выйти на проектную мощность в 38 млрд куб. м. Другие же поставщики сейчас, напротив, снизили экспорт газа в КНР. Например, Катар и США больше стали продавать сырьё в ЕС, где топливо сейчас в дефиците, а цены более высокие. При этом если СПГ обычно торгуется с привязкой к цене на спотовом рынке, то российский газ идёт с привязкой к стоимости нефти, поэтому он обходится Китаю дешевле», — объяснил Юшков.

Отметим, что наряду с отказом от российской нефти в 2022 году Европа резко сократила и закупки российского газа. В частности, прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в Евросоюз через свою территорию, а транспортировка газа по системе «Северный поток» стала невозможной после теракта на магистралях.

«В этих условиях сейчас обсуждается строительство газопровода «Сила Сибири — 2». Он мог бы привести в Поднебесную газ с месторождений на Ямале, откуда ранее шли поставки в Европу, ныне остановленные», — рассказал Владимир Ковалёв.

Быстрее ожиданий

Отметим, что на фоне уверенного роста поставок энергоносителей из России в Китай по итогам 2022 года объём взаимной торговли между двумя странами вырос почти на треть и впервые достиг диапазона $185—190 млрд. Это произошло впервые за всю историю торговых отношений Москвы и Пекина.

Ранее стороны договорились довести товарооборот до $200 млрд к 2024 году. Впрочем, намеченная планка может быть превышена уже в 2023-м. Об этом написал президент РФ Владимир Путин в статье для издания «Жэньминь Жибао» в преддверии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Важно, что во взаимной торговле растёт доля расчётов в национальных валютах и наши отношения становятся ещё более суверенными. Успешно реализуются долгосрочные совместные планы и программы. Например, российско-китайский магистральный газопровод «Сила Сибири» по своим масштабам без преувеличения стал «сделкой века». Существенно выросли объёмы поставок отечественной нефти», — отметил Владимир Путин.

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По словам Владимира Ковалёва, дальнейшее увеличение двусторонней торговли будет оставаться выгодным для обоих государств. Так, Пекин продолжит закупать энергоносители по приемлемым ценам, а Москва — замещать европейские торговые потоки азиатским направлением. Это, как полагает эксперт, позволит России быстрее оправиться от санкционного давления Запада.

«Наряду с этим может актуализироваться необходимость масштабных инфраструктурных проектов. Возможно, что усиление торгово-экономического сотрудничества, в частности в энергетической сфере, станет одной из ключевых тем обсуждения в ходе начавшегося визита Си Цзиньпина в Москву», — заключил Ковалёв.