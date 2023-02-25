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В Польше рассказали о «трещине» в европейской солидарности относительно поставок российского СПГ

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Оксана Соломатина
Специалисты Польского института международных отношений (PISM) отметили, что Европа всё ещё зависит от российских поставок СПГ. Согласно новому информационному бюллетеню, несмотря на снижение импорта российского трубопроводного газа в ЕС, импорт СПГ из России в 2022 году вырос более чем в два раза по сравнению с 2021-м. С документом ознакомился RT.
В Польше рассказали о «трещине» в европейской солидарности относительно поставок российского СПГ
  • AP

«В общей сложности за первые три квартала (2022 года. — RT) страны — члены ЕС импортировали 16,5 млрд кубометров российского СПГ (около 4% от общего объёма потребления ЕС в 2021 году), потратив рекордные €12,5 млрд из-за высоких цен, которые увеличились в пять раз по сравнению с прошлым годом», — отмечается в документе.

Российский сжиженный природный газ был важным источником поставок для основных европейских импортёров СПГ, прежде всего Испании, Франции, Бельгии, Италии и Нидерландов, подчёркивают в PISM.

По мнению польских специалистов, это говорит о «трещине» в европейской солидарности, «на чём может спекулировать российская пропаганда».

«Увеличение доли российского СПГ на европейском рынке позволяет России использовать такие тактики энергетического шантажа, как невыполнение заказов или дальнейшие попытки заставить платить в рублях для поддержания собственной экономики», — убеждены в PISM.

Таким образом, в польском институте призывают отказаться от поставок из России.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что Польша выступает в качестве инструмента США по «выдавливанию России с европейского энергетического рынка».

«Если мы уйдём с европейского газового рынка, будет много проблем у самих европейцев. Они пытаются убрать с рынка второго крупнейшего поставщика СПГ. До этого они убрали Россию как крупнейшего поставщика трубопроводного газа различными инструментами и уже получили энергокризис, а теперь ещё по СПГ хотят ударить. Это приведёт к подорожанию газа на европейском рынке. Поэтому поляки жертвуют, по сути, своей экономикой, лишь бы позволить Соединённым Штатам больше зарабатывать», — заключил эксперт.

Ранее издание Politico сообщило, что Еврокомиссия не стала включать в десятый пакет санкций ограничения против российского ядерного сектора.

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