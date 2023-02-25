В Польше рассказали о «трещине» в европейской солидарности относительно поставок российского СПГ

Специалисты Польского института международных отношений (PISM) отметили, что Европа всё ещё зависит от российских поставок СПГ. Согласно новому информационному бюллетеню, несмотря на снижение импорта российского трубопроводного газа в ЕС, импорт СПГ из России в 2022 году вырос более чем в два раза по сравнению с 2021-м. С документом ознакомился RT.

«В общей сложности за первые три квартала (2022 года. — RT) страны — члены ЕС импортировали 16,5 млрд кубометров российского СПГ (около 4% от общего объёма потребления ЕС в 2021 году), потратив рекордные €12,5 млрд из-за высоких цен, которые увеличились в пять раз по сравнению с прошлым годом», — отмечается в документе.

Российский сжиженный природный газ был важным источником поставок для основных европейских импортёров СПГ, прежде всего Испании, Франции, Бельгии, Италии и Нидерландов, подчёркивают в PISM.

По мнению польских специалистов, это говорит о «трещине» в европейской солидарности, «на чём может спекулировать российская пропаганда».

«Увеличение доли российского СПГ на европейском рынке позволяет России использовать такие тактики энергетического шантажа, как невыполнение заказов или дальнейшие попытки заставить платить в рублях для поддержания собственной экономики», — убеждены в PISM.

Таким образом, в польском институте призывают отказаться от поставок из России.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что Польша выступает в качестве инструмента США по «выдавливанию России с европейского энергетического рынка».

«Если мы уйдём с европейского газового рынка, будет много проблем у самих европейцев. Они пытаются убрать с рынка второго крупнейшего поставщика СПГ. До этого они убрали Россию как крупнейшего поставщика трубопроводного газа различными инструментами и уже получили энергокризис, а теперь ещё по СПГ хотят ударить. Это приведёт к подорожанию газа на европейском рынке. Поэтому поляки жертвуют, по сути, своей экономикой, лишь бы позволить Соединённым Штатам больше зарабатывать», — заключил эксперт.

Ранее издание Politico сообщило, что Еврокомиссия не стала включать в десятый пакет санкций ограничения против российского ядерного сектора.