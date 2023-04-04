Замглавы МИД: Россия будет добиваться прозрачности расследований по «Северным потокам»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона будет добиваться прозрачности расследований по диверсиям на «Северных потоках».

Таким образом он прокомментировал материал The Washington Post, в котором говорилось, что западные официальные лица допускают причастность правительств Польши или Украины к подрывам «Северных потоков», при этом ни Европа, ни НАТО не стремятся докопаться до истины при расследовании данной диверсии.

«Мы проводим собственное расследование, во-первых. Во-вторых, мы будем добиваться прозрачности в отношении трёх расследований, которые ведутся властями Германии, Швеции и Дании», — цитирует его ТАСС.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В МИД России заявили, что вбросами одновременно одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.