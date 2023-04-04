Замглавы МИД: Россия будет добиваться прозрачности расследований по «Северным потокам»

Короткая ссылка
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона будет добиваться прозрачности расследований по диверсиям на «Северных потоках».
Замглавы МИД: Россия будет добиваться прозрачности расследований по «Северным потокам»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Таким образом он прокомментировал материал The Washington Post, в котором говорилось, что западные официальные лица допускают причастность правительств Польши или Украины к подрывам «Северных потоков», при этом ни Европа, ни НАТО не стремятся докопаться до истины при расследовании данной диверсии.

«Мы проводим собственное расследование, во-первых. Во-вторых, мы будем добиваться прозрачности в отношении трёх расследований, которые ведутся властями Германии, Швеции и Дании», — цитирует его ТАСС.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В МИД России заявили, что вбросами одновременно одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить