WP: на Западе обсуждали причастность Польши и Украины к подрыву «Северных потоков»
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В статье также говорится, что в канцелярии президента Польши отвергли причастность Варшавы к диверсиям.
Кроме того, в материале говорится, что германские следователи скептически отнеслись к версии, что во взрыве трубопроводов участвовала одна арендованная яхта и шесть членов экипажа.
Также, по словам авторов материала, следователи полагают, что эту яхту могли использовать, чтобы запутать следствие.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».
В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.
В МИД России заявили, что вбросами одновременно одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.