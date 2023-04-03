WP: на Западе обсуждали причастность Польши и Украины к подрыву «Северных потоков»

Ряд западных чиновников негласно обсуждали возможную причастность Варшавы и Киева к взрывам на «Северных потоках», пишет The Washington Post со ссылкой на предварительные данные расследования ФРГ.

В статье также говорится, что в канцелярии президента Польши отвергли причастность Варшавы к диверсиям.

Кроме того, в материале говорится, что германские следователи скептически отнеслись к версии, что во взрыве трубопроводов участвовала одна арендованная яхта и шесть членов экипажа.

Также, по словам авторов материала, следователи полагают, что эту яхту могли использовать, чтобы запутать следствие.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В МИД России заявили, что вбросами одновременно одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.