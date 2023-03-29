Информационный эффект: каковы итоги обсуждения российской резолюции по «Северным потокам» в СБ ООН

Информационный эффект от заседания Совбеза ООН, на котором голосовали за проект резолюции РФ по «Северным потокам», явно «сдвигается в пользу» требований Москвы, нежели в сторону западной позиции. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. По его словам, многие члены СБ ООН призывали Данию, Швецию и Германию «быть потранспарентнее» и информировать Совбез о ходе расследований. Полянский также заявил о попытках Запада «замести следы», а не способствовать разбирательству. Как отмечают эксперты, итоги голосования в СБ ООН показали, что Запад стремится скрыть правду и не допустить прозрачного расследования диверсии на «Северных потоках», однако уже не может занимать радикальную антироссийскую позицию по этому вопросу.

Информационный эффект от заседания Совбеза ООН, на котором его члены голосовали за проект российской резолюции по «Северным потокам», явно сдвигается в пользу требований Москвы, нежели в сторону позиции Запада. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.

«Иллюзий в отношении того, что западники в Совбезе могут пропустить наш текст, у нас, разумеется, не было. Справедливое международное расследование этого резонансного преступления — то, что американцы и их сателлиты, доминирующие в СБ, видят в страшном сне. Но даже при этом проголосовать против никто из них не решился. Зато при голосовании нас поддержали не только соавторы китайцы, но и партнёры по БРИКС бразильцы, и это очень важно», — отметил дипломат.

27 марта Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования взрывов на «Северных потоках». Три страны (Россия, Китай и Бразилия) высказались за утверждение документа, другие 12 членов, включая постоянных участников СБ — Францию, Великобританию и США, — воздержались. Несмотря на то что никто из государств не проголосовал против, чтобы проект резолюции прошёл, он должен был набрать девять голосов из 15. Cоавторами документа, помимо России и Китая, стали также Белоруссия, Северная Корея, Сирия, Эритрея, Никарагуа и Венесуэла, они не принимали участия в голосовании.

Полянский рассказал, что в своих выступлениях до и после голосования Россия использовала возможность, чтобы озвучить свои оценки расследований Дании, Швеции и ФРГ, а заодно и попыток западного лагеря «замести следы», а не способствовать установлению правды.

«Уверен, что к этой теме (расследований на «Северных потоках». — RT) мы в Совбезе ещё вернёмся, и вообще, благодаря нашим с китайцами усилиям она имеет все шансы прочно «прописаться» на площадке СБ. И Копенгагену, и Стокгольму, и Берлину будет теперь сложнее делать вид, что всё идёт нормально: о ходе своих расследований им придётся так или иначе отчитываться Совбезу», — сказал Полянский.

Аллея флагов возле здания ООН

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Он также обратил внимание на то, что «очень многие незападные члены Совбеза» в своих выступлениях «по мотивам голосования» призывали Данию, Швецию и Германию «быть порасторопнее и потранспарентнее», а также информировать о ходе своих расследований СБ.

При этом Полянский оценил реакцию представителей США во время заседания, на котором прошло голосование по российскому проекту резолюции СБ ООН относительно диверсии на «Северных потоках».

«У американцев при этом, похоже, сдали нервы: их представитель попытался найти в нашем тексте то, чего там не было — «предопределённого результата» расследования. Мы немедленно ему на это указали, заодно и поинтересовавшись, как нам следует трактовать признание президента (США Джо. — RT) Байдена, что «Северный поток» будет уничтожен, сделанное за несколько месяцев до подрыва нашего газопровода. Американец предпочёл попросту промолчать, и молчание его было красноречивее любого признания», — подчеркнул дипломат.

Давление Запада

Во время голосования в СБ ООН западные страны оказывали сильное давление на его членов, чтобы они не выступали за проект резолюции РФ, призывающей Генсека организации создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках», отметил Полянский.

«Я думаю, все остальные (воздержавшиеся и не входящие в западный лагерь. — RT) немного боялись поддержать нас открыто. Как всегда, было сильное давление со стороны наших бывших западных партнёров. Они абсолютно чётко дали понять, что не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию», — заявил Полянский в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что несколько членов Совбеза ООН ожидают от Дании, Германии и Швеции оперативного расследования диверсии на российских магистралях.

Ранее и Китай высказался об итогах голосования по проекту резолюции РФ. Зампостпреда при ООН Гэн Шуан считает, что страны СБ, которые не поддержали проект резолюции о международном расследовании теракта на «Северных потоках», предложенный Россией, что-то скрывают.

Утечка газа после ЧП на «Северном потоке — 2»

AP

© Swedish Coast Guard

«Однако если соответствующие страны не решаются поддержать санкцию Совета Безопасности на проведение международного расследования, то это лишь наводит на мысль о сокрытии чего-то», — заявил Шуан.

По его словам, расследование в ООН стало бы «наиболее подходящим и надёжным способом» разобраться в произошедшем на магистралях.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Мао Нин выразил надежду на скорейший прогресс в расследовании ЧП на «Северных потоках», чтобы правда как можно скорее «была раскрыта миру, а виновные привлечены к ответственности».

Напомним, в начале февраля лауреат Пулицеровской премии американский журналист Сеймур Херш сообщил по результатам собственного расследования, ссылаясь на источники, что США при поддержке союзников по НАТО устроили диверсию на «Северных потоках». Летом 2022 года во время военных учений блока Baltops в Балтийском море американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца ВС Норвегии привели взрывные устройства в действие. В Москве также неоднократно заявляли, что выгодоприобретателем взрывов на магистралях являются в первую очередь США, поскольку они заинтересованы в поставках сжиженного природного газа в Европу. 25 марта Владимир Путин, оценивая ситуацию с подрывом «Северных потоков», заявил, что согласен с выводами американского журналиста Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.

Со своей стороны, комментируя решение СБ ООН по «Северным потокам», Херш заявил в интервью РИА Новости, что не удивлён отказом принять резолюцию России.

«Конечно. Зачем им (странам Запада. — RT) это? Чего вы ещё от них ожидали?» — цитирует агентство слова Херша.

Журналист отметил, что новостью стало бы противоположное решение Совбеза.

«Вопиющий случай»

Как отметил в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, несмотря на то что СБ ООН не принял предложенный Россией проект резолюции по «Северным потокам», обсуждение этого документа и голосование по нему можно считать успехом российских дипломатов.

«Результат голосования в СБ ООН по терактам на «Северных потоках» является уже значимым достижением дипломатии России и неким торжеством разума, поскольку западные коллеги не применили своё право вето, а только воздержались от волеизъявления. Это свидетельствует о том, что дружественные страны прислушиваются к нашим аргументам, а Запад уже не может занимать радикальную антироссийскую позицию в этом вопросе», — сказал он.

Семибратов также полагает, что Москва неслучайно так часто поднимает вопрос о непрозрачности западных расследований инцидента, касающегося подрыва магистралей.

«Качество проводимого Данией, Германией и Швецией расследования вызывает большие вопросы. Запад не допустил к нему Россию, которая построила и обслуживала «Северный поток». Трубопровод принадлежит РФ, он построен по российским технологиям и в основном российскими специалистами. Недопущение РФ к следствию — это вопиющий случай», — подчеркнул Семибратов.

Постпред России в ООН Василий Небензя

AP

© Bebeto Matthews

В свою очередь, политолог Андрей Суздальцев предположил, что отстранение российской стороны от расследования может быть связано с причастностью Дании, Швеции и Германии к теракту на «Северных потоках».

«Они занимались обеспечением безопасности газопровода на своих участках. Проведение закрытого расследования выставляет Берлин, Стокгольм и Копенгаген в неприглядном свете. Всем ясно, что никакого прозрачного следствия нет, что они врут о транспарентности. На Западе прекрасно знают, кто взрывал «Северные потоки». Не исключено, что Дания, Швеция и Германия причастны к этому делу, то есть так или иначе участвовали в террористическом акте, организованном США. Я думаю, что последующие отчёты Копенгагена, Берлина и Стокгольма в СБ будут чистой фикцией», — заявил он в беседе с RT.

Суздальцев также отметил, что в рамках обсуждения в Совбезе ООН американская сторона продемонстрировала, что крайне не заинтересована в том, чтобы Россия участвовала в расследовании.

«Этим косвенно подтверждается то, что именно Соединённые Штаты причастны к взрыву газопроводов», — сказал политолог.

Семибратов придерживается схожего мнения. Он уверен, что Россию не допустят до следствия, «иначе вскроется правда», однако число государств, поддерживающих позицию Москвы, будет расти.

«Я бы действительно не стал исключать, что всё большее количество либо дружественных, либо нейтральных по отношению к России стран будут требовать на площадке ООН проведения более тщательного расследования. На этом голосовании к РФ и Китаю присоединилась Бразилия. До следующего голосования число желающих узнать правду может возрасти», — резюмировал эксперт.