«Логистический тыл»: в Польше разместят несколько тысяч единиц военной техники НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика станет «логистическим тылом» Североатлантического альянса. По его словам, в разных локациях страны «будет храниться несколько тысяч единиц военной техники НАТО», что позволит «быстро активизировать восточный фланг НАТО». По прогнозу экспертов, в Польше будет всё больше постоянно присутствующих американских войск. Такая политика призвана усилить военное давление на Россию и Белоруссию, считают аналитики. В ответ Москва и Минск продолжат укреплять свой военный союз, подчёркивают специалисты.

При помощи союзников по НАТО в Польше будет создан «логистический тыл» Североатлантического альянса. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий перед вылетом в США, где у него запланирована встреча с вице-президентом США Камалой Харрис и представителями американских оружейных компаний.

«Конечно, мы будем создавать вместе с нашими союзниками соответствующий логистический тыл. В разных местах Польши будет храниться несколько тысяч единиц военной техники НАТО. Благодаря этому мы будем находиться в намного большей безопасности», — цитирует Моравецкого польское издание wPolityce.

По словам премьер-министра Польши, благодаря размещению большого количества военной техники Варшава и её союзники получат возможность «быстро активизировать восточный фланг НАТО, если появится такая необходимость». Как полагает политик, такая мера позволит «сдерживать врагов».

В своём выступлении перед журналистами Моравецкий акцентировал внимание на ведущей роли Соединённых Штатов в обеспечении экономических и военных возможностей Польши.

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«Наша безопасность опирается на два столпа: экономическое сотрудничество и сотрудничество в области обороноспособности», — сказал Моравецкий.

Как заявил польский вице-премьер, президент страны Анджей Дуда планирует «сделать альянс между ЕС и США одним из главных пунктов председательства Польши в ЕС». При этом союз с США останется «безусловным фундаментом» безопасности республики.

Напомним, Польша будет председательствовать в Евросоюзе в 2025 году. В этом статусе лозунгом её политики станет фраза «Больше Америки в Европе». Об этом Дуда сообщил в феврале перед стартом переговоров с президентом США Джо Байденом.

Как отметил польский лидер, в мае 2023 года, в годовщину членства в ЕС, Польша примет специальную резолюцию о том, чтобы грядущее председательство проходило «под лозунгом укрепления трансатлантических связей».

«Агрессивные очертания»

По мнению опрошенных RT экспертов, одним из ключевых объектов размещения большого количества военной техники иностранных членов НАТО станет открытый во второй половине марта первый постоянный гарнизон американских войск (U. S. Army Garrison Poland, USAG-P).

Этот объект размещается в Познани, в лагере Костюшко (Camp Kościuszko) — так с июля 2022 года называется передовое командование 5-го армейского корпуса Сухопутных войск США. Данное подразделение имеет ключевое значение для интеграции американских ВС в Польше и отвечает за их сотрудничество с вооружёнными силами республики.

Первый постоянный гарнизон американских войск в Польше (U. S. Army Garrison Poland, USAG-P)

© U.S. Army Photo Spc. Anthony X. Sanchez

По информации Минобороны США, первый постоянный гарнизон в Познани «будет предоставлять качественную поддержку основных операций, инфраструктуру и услуги военнослужащим и гражданским лицам».

До открытия USAG-P иностранные вооружённые силы, в том числе американские, присутствовали в Польше на ротационной основе. Как заявил в комментарии RT проректор по международным связям ГАУГН, главный редактор издания «Евразия. Эксперт» Вячеслав Сутырин, иностранные войска в Польше переходят на постоянный режим пребывания.

«Заявление Моравецкого и ряд других событий позволяют сделать вывод, что в Польше ротация, то есть временное размещение войск альянса, уходит в прошлое. Там появляется расширенная логистическая инфраструктура, базы. Войска НАТО, и прежде всего США, будут постоянно дислоцироваться в республике», — сказал Сутырин.

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Аналогичной точки зрения придерживается старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В беседе с RT эксперт заявил, что Варшава последовательно добивается увеличения количества американских сил на своей территории.

«Польша стремится стать главной европейской державой. Эти амбиции касаются не только восточного направления. У Польши есть претензии к Германии. Варшава воспринимает Берлин как соперника в борьбе за лидерство в ЕС и будет использовать разные инструменты, чтобы потеснить ФРГ с Олимпа. США, с точки зрения Польши, должны ей, конечно же, помогать, укрепляя военные и экономические отношения», — сказал Оленченко.

Напомним, что наряду с первым постоянным гарнизоном в Польше расквартирована боевая группа американской бронетанковой бригады, бригада боевой авиации США, база противоракетной обороны, батальон боевого обеспечения и многонациональное подразделение, костяк которого составляют более 800 американских солдат.

Как подчеркнул эксперт, руководство Польши с большой охотой примет новые американские войска. Такое гостеприимство эксперт объяснил стремлением Варшавы стать «главным партнёром США в Европе».

«Польские властные круги видят в тесном союзе с США и широком американском военном присутствии источник ресурсов для своеобразного возрождения Речи Посполитой. Они готовы отдавать американцам крупные оружейные контракты, отдавать территории под размещение любой военной техники», — говорит Сутырин.

Военная техника США в Польше

AP

© Michal Dyjuk

Как считает эксперт, проводя подобный курс, Варшава всё сильнее втягивается в конфронтацию с Россией и Белоруссией. Такое положение дел отвечает интересам США, стремящимся «сдерживать» Москву и наращивать военно-политическое давление на Союзное государство.

По словам Сутырина, американские и польские ВС продолжат наращивать масштаб и количество учений вблизи западных рубежей РФ и Белоруссии, демонстрируя свои возрастающие возможности по переброске и концентрации войск.

Так, 11 апреля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter сообщил о прибытии в страну американских истребителей F-22 Raptor для взаимодействия с польскими пилотами и продолжения «поддержки восточного фланга альянса».

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А в конце марта вблизи Калининградской области состоялись манёвры Zalew-23 с привлечением 2,5 тыс. человек, 500 единиц боевой техники и средств тылового обеспечения. Одной из локаций, где отрабатывалось выполнение боевых задач, стала Балтийская (Вислинская) коса, восточная часть которой принадлежит России. Рядом с этой узкой полоской земли находится город Балтийск, где размещена база Балтийского флота. Как полагают эксперты, реальной целью учений на Балтийской косе был сценарий блокады Калининграда.

«Главный вектор Польши антироссийский и в определённой мере антибелорусский. По мере усиления союза с США, по мере увеличения количества американских войск политика Варшавы будет приобретать всё более агрессивные очертания. Идёт и обработка населения — нынешняя консервативная элита пытается консолидировать электорат на антироссийской основе», — заявил Оленченко.

«Фактор сдерживания»

По словам экспертов, Россия и Белоруссия будут учитывать возрастающую милитаризацию Польши и увеличение количества иностранных войск в этой республике.

«Ситуация с безопасностью в Восточной Европе пока только деградирует. Судя по поведению НАТО, «на достигнутом» никто останавливаться не собирается. Все эти негативные тенденции Москва и Минск учитывают в военном планировании, потому что это, конечно, серьёзная угроза Союзному государству», — пояснил Вячеслав Сутырин.

Истребитель Белоруссии на авиабазе в Барановичах

© Министерство обороны Республики Беларусь

По словам эксперта, в столь сложных условиях Москва и Минск усиливают свои ВС и наращивают военное и военно-техническое сотрудничество. В прошлом году в Белоруссии была создана региональная группировка войск (РГВ).

10 апреля в Минске состоялись переговоры между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Как сообщил белорусский лидер, в республике расквартировано несколько тысяч российских военнослужащих. Они занимаются боевым слаживанием с белорусскими ВС.

«Потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает Союзное государство», — оценил Лукашенко деятельность российских войск в Белоруссии.

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Ещё одной мерой в рамках укрепления военного союза стало размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. В начале апреля Шойгу сообщил, что Москва передала Минску оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», способный использовать боеприпасы в ядерном исполнении.

Министр обороны РФ подчеркнул, что такое решение продиктовано необходимостью отстаивать безопасность Союзного государства в ответ на мероприятия по повышению боевой готовности альянса, расширению НАТО и активизации разведки вблизи границ России и Белоруссии.

По словам Владимира Оленченко, в немалой степени размещение ТЯО вызвано политикой Варшавы и Вашингтона.

«Размещение ядерного оружия служит цели защиты Союзного государства. Кроме того, оно является фактором сдерживания агрессивности НАТО и особенно таких стран, как Польша», — резюмировал Оленченко.