Условное предложение: Эстония допустила вероятность покупки истребителей F-16 для передачи киевскому режиму

Глава МИД Эстонии допустил покупку американских самолётов F-16 для их отправки на Украину. По мнению эстонского министра, это было бы «весьма разумно», поскольку российское превосходство в воздухе, по его мнению, — «это проблема». Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что руководство должно начать подготовку к приёму от Запада многоцелевых боевых самолётов F-16, а глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал поставку истребителей основной темой переговоров с западными партнёрами страны. По мнению экспертов, Эстония, одна из беднейших стран ЕС, точно не сможет закупить дорогостоящие самолёты за свои деньги.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью порталу Kiev Independent заявил, что допускает покупку американских самолётов F-16 для их отправки на Украину. «Я считаю, это весьма разумно», — добавил эстонский министр, отметив наличие «у России превосходства в воздухе», что, по его мнению, «является проблемой».

Рейнсалу выразил сожаление, что в настоящий момент у Таллина нет истребителей F-16, поскольку он бы «с гордостью» направил их киевскому режиму.

По его словам, в настоящее время на Западе идут дискуссии о возможной передаче Украине истребителей F-16. При этом он выразил мнение, что бояться эскалации — это «неправильная точка зрения», особенно в свете того, что Россия использует «все виды обычных вооружений» для достижения своих целей в рамках СВО.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, Эстония, одна из беднейших стран ЕС, точно не сможет купить дорогостоящие самолёты за свои деньги.

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«Поскольку подобная закупка означает приобретение не одного, а как минимум нескольких самолётов, подготовку пилотов, техобслуживание, Эстония сама эту авантюру не потянет. Такая история далеко не на один день и не на один десяток миллионов долларов. У Таллина таких денег точно нет. Я полагаю, что США профинансируют приобретение эстонскими властями истребителей тем или иным образом, и через балтийскую республику поставят их на Украину», — сказал в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев отметил, что такого рода схема входит в более глобальный план по развитию «системы буферов для поставок военной техники на Украину».

«США сами не будут поставлять истребители Киеву. Их поставит Эстония — маленькая страна, у которой эти истребители не задержатся ни одного дня. А всю эту затею профинансируют США. Соединённые Штаты таким образом снимут с себя всякую ответственность за использование истребителей киевским режимом», — предположил эксперт в разговоре с RT.

Впрочем, как считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, ответственность за эти действия всё равно в конечном итоге будет лежать на Соединённых Штатах.

«Все эти шаги по покупке истребителей Эстонией, если схема будет доведена до конца, будут синхронизированы с Вашингтоном. Задача США — в случае жёсткой реакции со стороны России технично перевести стрелки с себя на своего союзника. Более того, Белый дом может в контракте на приобретение этих самолётов Таллином указать пункт о возможности передачи этого вооружения третьим странам», — сказал он в комментарии RT.

Встреча коалиции «Рамштайн»

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© Thomas Lohnes

Стоит отметить, что в конце марта советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире канала «Рада», что руководство должно начать подготовку к приёму от Запада многоцелевых боевых самолётов F-16.

В свою очередь, глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал поставку истребителей основной темой переговоров с западными партнёрами страны. По его словам, такая дискуссия «продолжается без пауз». Он также выразил уверенность, что решение о предоставлении Киеву западных самолётов непременно будет принято. Как подчеркнул Резников, это последний пункт из его «рождественского обращения к Санте».

«Готовы всё предоставить, но…»

Напомним, после удовлетворения требований о поставках на Украину западных танков Киев выдвинул своим партнёрам очередной запрос — на передачу современных истребителей. В начале февраля в ходе встречи с представителями СМИ на военной базе Bovington Camp президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком он «услышал от него сигнал» о возможности передачи этих самолётов.

«Сегодня услышал от премьер-министра желание предоставить нам самолёты. Первый шаг — официально сказал господин премьер-министр — что мы можем начать обучение наших пилотов», — сказал Зеленский.

Впрочем, по его словам, в этом вопросе не всё зависит от Великобритании. Со своей стороны Сунак подтвердил, что Лондон знает о потребностях Киева и является «одним из лидеров в предоставлении помощи».

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«Мы готовы всё предоставить, но сначала должны быть пилоты, готовые управлять таким сложным вооружением. Потому что когда речь идёт о совершенно новых истребителях, для подготовки пилотов нужно три года. У нас уже есть пилоты истребителей, но их всё равно нужно учить. Это то, что мы обсуждали с господином президентом (Зеленским. — RT) сегодня», — приводит слова Сунака сайт президента Украины.

Однако в конце февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в эфире Sky News, что Лондон не намерен «в краткосрочной перспективе» поставлять киевскому режиму свои истребители Eurofighter Typhoon. По его словам, передача таких самолётов потребовала бы отправки на Украину британских пилотов и инженеров.

В свою очередь, в Пентагоне сообщили, что киевский режим запрашивал у США до 128 истребителей четвёртого поколения. Об этом рассказал заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Каль во время слушаний в конгрессе. По его словам, Пентагон считает бессмысленным начинать обучение пилотов ВСУ использованию F-16, поскольку киевский режим может никогда их не получить — сроки доставки таких истребителей и сроки подготовки пилотов составляют примерно полтора года.

Позднее в Белом доме ещё раз подчеркнули, что США не рассматривают возможность поставки F-16 Украине.

Польша также не спешит с решением о поставках западных самолётов украинской стороне. Как сказал в начале марта глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon, решение о предоставлении Киеву западных истребителей нужно принимать на уровне членов НАТО.

Истребитель F-16

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© Nicolas Economou/NurPhoto

Такого рода заявления оценили в Москве. Как отметил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, поставка истребителей ВСУ будет означать прямую вовлечённость стран Североатлантического альянса в конфликт на Украине.

«Попытка выслужиться перед США»

При этом аналитики сходятся во мнении, что заявление главы МИД Эстонии, который допустил покупку американских самолётов F-16 для отправки Киеву, — это «попытка выслужиться перед США».

«Единственный способ позиционировать себя выгодно на международной арене и извлекать пользу из сложившейся ситуации — это и дальше эксплуатировать антироссийский курс, заказчиком которого является Вашингтон, в том числе за счёт возможной авантюры с истребителями. Можно даже предположить, что Эстония озвучивает подобные предложения напрямую по заказу Белого дома, который вводит эту тему в круг обсуждаемых», — заявил эксперт РИСИ Олег Неменский в разговоре с RT.

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По его словам, США, которые являются, по всей видимости, создателями этого плана, всё время повышают ставки в конфликте на Украине «и заставляют своих партнёров делать то же самое».

«Однако Вашингтон не идёт сразу ва-банк, он старается поднимать ставки постепенно. То, когда США решатся реализовать свои предполагаемые планы по передаче F-16 через Эстонию, будет зависеть от так называемого контрнаступления ВСУ и того, как ВС РФ будут продвигаться на поле боя», — полагает Неменский.

При этом Константин Блохин считает, что при подготовке передачи своих истребителей Киеву через Эстонию США могут действовать не в одиночку, а при поддержке союзников по НАТО.

«Эта тройка попытается замаскировать совместные действия по организации поставок F-16 через Эстонию на Украину. Никто из западных стран не хочет рисковать и брать на себя ответственность. Другой вопрос, дадут ли такие поставки что-то ВСУ, если на Украине нет целых взлётных полос, чтобы эффективно использовать F-16, а также другой инфраструктуры для их обслуживания, не говоря уже о пилотах. Если США и их союзники пойдут на такой шаг, это в конечном счёте обострит отношения с Россией, однако не даст ВСУ значительных преимуществ», — заключил эксперт.