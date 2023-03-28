«Демонстрационные и агрессивные»: что будут отрабатывать на учениях ВС Польши вблизи Калининграда

В непосредственной близости от Калининградской области начались учения польских вооружённых сил Zalew-23. По легенде участники манёвров действуют в антитеррористических целях. Одной из основных локаций станет Вислинская коса, западная часть которой принадлежит России. Рядом находится база Балтийского флота и Калининград. Эксперты назвали учения демонстрационными и агрессивными. Такие манёвры свидетельствуют о деградации ситуации с безопасностью в регионе, считают специалисты.

На северо-востоке Польши вблизи Калининградской области стартовали учения польских вооружённых сил и боевого подразделения НАТО Zalew-23. О начале манёвров сообщается в Twitter Главного командования ВС Польши и основного участника манёвров — 16-й Поморской механизированной дивизии. Они продлятся до 31 марта.

По данным СМИ, в общей сложности к учениям привлечены 2,5 тыс. человек, 500 единиц боевой техники и средств тылового обеспечения. Zalew-23 должны пройти в четырёх локациях: у населённого пункта Моджевина, в морском порту в Гдыне, на 22-й авиабазе в Мальборке и на Вислинской (Балтийской) косе.

Балтийская коса — это узкая полоска территории между Гданьским и Вислинским заливами. Западная её часть принадлежит Польше, восточная — России. В непосредственной близости от косы находится город Балтийск, где размещена база Балтийского флота.

Побережье Вислинской косы

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Главные цели учений, как сообщается в статье польского информагентства РАР, состоят в отработке «эффективных действий» в случае террористической атаки. По легенде польские ВМС должны провести разведку в направлении заливов и «демонстрационные действия» в направлении Гданьского залива. Также участники манёвров отработают мероприятия при заражении местности.

«Создаётся ударный кулак»

В беседе с RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что Zalew-23 являются несомненным вызовом для безопасности Калининградской области и объектов военной инфраструктуры РФ в этом регионе. По мнению эксперта, манёвры польских войск и боевой группы альянса носят отчётливый наступательный характер.

«Значение Висленской косы заключается в том, что она обеспечивает контроль за проходом в Балтийск и Калининград. Её полное занятие даёт возможность блокировать Калининград и Калининградскую область со стороны моря. По всей видимости, на учениях именно такой сценарий», — пояснил Литовкин.

В комментарии RT директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин также отметил, что в ходе учений польские военнослужащие будут выполнять мероприятия, напоминающие наступательную операцию.

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По мнению эксперта, манёвры представляют потенциальную опасность не только для Калининградской области, но и для Белоруссии.

«Ни о какой обороне здесь говорить не приходится. В данном случае это явно выраженное намерение показать степень готовности к возможному применению военной силы в отношении России или Белоруссии», — сказал Подберёзкин.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк также уверен, что Zalew-23 имеют агрессивную антироссийскую подоплёку. В разговоре с RT эксперт предположил, что в ходе манёвров будет отрабатываться сценарий блокады Калининграда.

«Калининград не имеет сухопутного сообщения с Россией. Судя по всему, поляки и решили провести демонстрационные и агрессивные учения с целью показать готовность заблокировать с моря наш регион. Про сценарий захвата речь вряд ли идёт. Здесь, наверное, нашим недругам хватает ума, чтобы не намекать на возможность такой опрометчивой, если мягко говорить, попытки», — пояснил Данюк.

По словам экспертов, подавляющее большинство польских и натовских войск дислоцированы на западе и в центре страны. Однако почти все учения на территории Польши последние годы сопровождаются переброской личного состава и техники в том числе в восточные регионы республики.

Польские и американские военнослужащие, март 2023

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© U.S. Army/ZUMA Press Wire Service

Наряду с этим заметно усиливается и северо-восточный фланг польских ВС. В планах польского командования — оснастить 16-ю механизированную дивизию, расквартированную в Ольштыне (около 100 км от границы с РФ), американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, южнокорейскими танками К2 и самоходными артиллерийскими установками (САУ) К9.

Кроме того, в польском городе Эльблонг развёрнута многонациональная дивизия «Северо-Восток».

«Сами поляки оправдывают свою безудержную милитаризацию нашей спецоперацией и стремлением обороняться от «российской агрессии» вместе с НАТО. Но лично у меня складывается впечатление, что в реальности на территории Польши создаётся ударный кулак, в состав которого войдут польские механизированные дивизии, авиация и американские войска», — говорит Литовкин.

Эксперт напомнил, что на прошлой неделе в Познани открылся первый постоянный гарнизон американских войск USAG-P. Он располагается в лагере Костюшко, где размещено передовое командование 5-го армейского корпуса Сухопутных войск США.

«Конфигурация сил»

Стоит отметить, что количество американских войск в Польше постоянно увеличивается. В настоящее время в стране расквартирован контингент в количестве около 10 тыс. человек. При этом в августе 2020 года в республике находились 4,5 тыс. военнослужащих США.

Сегодня, помимо сухопутных частей американских ВС, в Польше находятся бригада боевой авиации США, объекты наземной системы ПРО, батальон боевого обеспечения и многонациональное подразделение, костяк которого составляют более 800 американских военнослужащих. Данное формирование призвано взаимодействовать с 15-й механизированной бригадой армии Польши.

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В беседе с RT руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов заявил, что Варшава рассчитывает разместить как можно больше войск США на своей территории. Чем выше будет концентрация американских сил, тем масштабнее будут мероприятия боевого слаживания, причём вблизи Калининградской области, прогнозирует эксперт.

«На учениях ВС Польши, ВС США и других натовских стран всегда отрабатываются боевое слаживание и логистика: переброска войск, техники, грузов. Насколько я понимаю, учения на Вислинской косе укладываются в эту политику», — сказал Данилов.

По мнению эксперта, Zalew-23 и масса других мероприятий военного характера в Польше являются подтверждением резкого обострения обстановки в Балтийском регионе.

«Ситуация с безопасностью в этом регионе деградирует. Мы видим, что в Варшаве всё чаще говорят о том, что конфликт на Украине якобы затрагивает интересы балтийских государств, в том числе Польши. И ситуация будет ещё сложнее, когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Балтийское море будет почти под полным контролем альянса. Конфигурация сил в регионе сильно поменяется», — добавил Данилов.

Бойцы 82-десантной дивизии ВС США в Польше

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Наиболее эффективными средствами сдерживания НАТО в регионе эксперт считает дальнейшее развитие ВС России и Белоруссии и укрепление оборонного союза двух стран. На этом направлении, как заявил Данилов, Москва и Минск приняли адекватное решение о развёртывании тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии.

Напомним, в субботу в эфире телеканала «Россия 24» президент РФ Владимир Путин сообщил, что 1 июля в Белоруссии завершится строительство специального хранилища ядерных боеприпасов. Также российский лидер рассказал о размещении в Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», который может быть носителем атомных снарядов.

«Размещение ТЯО — не эмоциональное решение, как некоторые пытаются его представить. Это рациональный ход России и Белоруссии, продиктованный расчётом возможностей по реагированию на возрастающие вызовы и риски», — заключил Данилов.