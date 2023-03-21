Десантный манёвр: как США продолжают наращивать военную активность на Корейском полуострове

Стартовали крупномасштабные манёвры США и Южной Кореи Ssangyong по высадке морского десанта. Они пройдут впервые с 2018 года. Уровень тренировок был повышен с бригадного до дивизионного: в них задействовано около 30 кораблей, не менее 70 самолётов и вертолётов, а также десантные средства. Кроме того, как пишут СМИ, впервые в манёврах примут участие 40 морских пехотинцев Великобритании, а в качестве наблюдателей будут присутствовать военные из Австралии, Филиппин и Франции. В ходе манёвров военнослужащие отработают разминирование, нейтрализацию условного противника на суше, огневое прикрытие высадки, морское и воздушное десантирование. По мнению экспертов, США продолжают использовать территорию Южной Кореи как плацдарм для эскалации напряжённости в регионе.

Военные Южной Кореи и США начали 20 марта крупномасштабные учения Ssangyong по высадке морского десанта. Тренировки стартовали впервые с 2018 года. Они пройдут в районе города Пхохан на берегу Японского моря.

«Предстоящие учения продемонстрируют стремление альянса Южной Кореи и США к достижению «мира через силу», и мы ещё больше укрепим совместную оборону для защиты Южной Кореи», — цитирует агентство «Рёнхап» командующего южнокорейским корпусом морской пехоты генерал-лейтенанта Ким Ге Хвана.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на военных Южной Кореи, в учениях с обеих сторон участвуют ВМС и корпус морской пехоты. Ssangyong продлятся до 3 апреля. Уровень этих тренировок был повышен с бригадного до дивизионного: в них задействовано около 30 кораблей, не менее 70 самолётов, в том числе истребители F-35B, ударные вертолёты AH-64 Apache и около 50 десантных машин.

По данным агентства «Рёнхап», во время манёвров военнослужащие США и Южной Кореи отработают разминирование, нейтрализацию условного противника на суше, огневое прикрытие высадки, морское и воздушное десантирование. Кроме того, впервые в Ssangyong примут участие 40 морских пехотинцев Великобритании, а военные из Австралии, Филиппин и Франции будут присутствовать в качестве наблюдателей, пишет агентство.

«На фоне стремления предшествующей администрации Мун Чжэ Ина к межкорейскому сближению учения не проводились с момента проведения манёвров такого рода в 2018 году. Их возобновление отражает стремление союзников укрепить совместные учения в целях противодействия новым ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи», — пишет «Рёнхап».

Напомним, тренировки Ssangyong проходят в рамках более крупных манёвров Freedom Shield.

20 марта, помимо учений по высадке морского десанта, начались также пятидневные манёвры Вашингтона и Сеула в Центре боевой подготовки Южной Кореи. Тренировки, как пишут СМИ, характеризуются «высоким уровнем реализма и интенсивности» и также являются частью учений Freedom Shield. По данным «Рёнхап», США в этих манёврах задействуют подразделение на уровне батальона, бронемашины Stryker, а Южная Корея — колёсную бронетехнику и разведывательные беспилотники.

Накануне в рамках Freedom Shield Соединённые Штаты использовали стратегический бомбардировщик B-1B в воздушном пространстве Корейского полуострова. Кроме того, самолёты F-16 ВВС США и истребители-невидимки F-35A Южной Кореи провели совместные полёты в регионе.

«Республика Корея и США демонстрируют надёжную совместную оборонительную позицию и практическую реализацию (принципа. — RT) расширенного сдерживания. В ходе учений дана оценка деятельности сил обеих стран, которые продолжают укреплять оперативную совместимость, расширять возможности развёртывания сил гибкого реагирования и наращивать надёжный потенциал нанесения стратегических ударов в военное время», — сообщается в пресс-релизе на сайте Вооружённых сил США в Южной Корее (USFK).

Учения в рамках манёвров Freedom Shield

© Министерство национальной обороны Республики Корея

Как отмечается в заявлении, альянс Сеула и Вашингтона всегда поддерживает «высочайший уровень готовности».

«Недавние ракетные запуски КНДР являют собой характерный пример дестабилизирующего влияния неправомерных программ Пхеньяна по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Альянс Южной Кореи и США поддерживает мир благодаря силе, доверию и надёжной совместной обороне», — утверждается в сообщении.

Напомним, совместные крупнейшие за последние пять лет военные учения Вашингтона и Сеула Freedom Shield стартовали 13 марта на территории Южной Кореи и должны закончиться на этой неделе. Как отмечалось в сообщении на сайте Корпуса морской пехоты США, тренировки включают в себя как компьютерную симуляцию, так и «привлечение реальных сил и средств». По данным агентства «Рёнхап», масштабные учения Freedom Shield состоят в общей сложности из более чем 20 тренировок, в том числе десантных манёвров и обучения проведению спецопераций. По данным СМИ, тренировки нацелены на укрепление потенциала обороны сторон с учётом изменения обстановки в области безопасности и «агрессии» КНДР.

Реакция Пхеньяна

На проведение учений Freedom Shield уже отреагировал Пхеньян, ранее обещавший принять практические меры военного сдерживания в ответ на «провокации США и Южной Кореи», которые «подошли к красной черте».

Так, после начала тренировок Сеула и Вашингтона КНДР выполнила серию пусков баллистических ракет в сторону Японского моря. Две МБР были запущены 14 марта, два дня спустя под руководством, как пишут СМИ, руководителя КНДР Ким Чен Ына была запущена МБР «Хвасон-17», и 19 марта Пхеньян запустил ещё одну баллистическую ракету.

Как пояснил после этих тренировок северокорейский лидер, КНДР должна быть готова к использованию ядерного оружия. Этот тезис Ким Чен Ын адресовал в первую очередь Соединённым Штатам и Южной Корее, обвинив две страны в наращивании числа масштабных учений с привлечением американских ядерных сил. Как он подчеркнул, чем больше военные тренировки расширяются, «тем более непоправимой становится угроза».

Как говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), на этих манёврах сымитирован тактический ядерный удар по «важной цели» условного противника. Отмечается также, что недавние учения КНДР были направлены на совершенствование тактического ядерного потенциала страны, а также на подтверждение «манёвренности и надёжности» таких средств сдерживания. В Пхеньяне подчеркнули, что тренировки не оказали негативного воздействия на безопасность соседних стран.

«Не может не вселять беспокойство»

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, несмотря на ответные меры КНДР, США продолжают использовать территорию Южной Кореи как плацдарм для эскалации напряжённости в регионе, «который нужен Вашингтону для продвижения своих геополитических интересов».

«Манёвры Ssangyong в рамках ещё более масштабных тренировок Freedom Shield достаточно опасны, США идут на всё, чтобы усилить конфронтацию с КНДР. Кроме того, Вашингтон, проводя такого рода манёвры, наверняка держит в поле зрения и китайское направление. Американцы и южнокорейцы отрабатывают, по сути, имитацию атакующих действий в отношении соседних государств, будь то КНДР или Китай. Тренировки являются очень крупными, в том числе судя по привлечённым видам вооружённых сил, оружия и военного транспорта. Конечно, всё это не может не вселять беспокойство», — рассказал аналитик в комментарии RT.

Шаповалов также сообщил, что учения Ssangyong и Freedom Shield — часть стратегии Вашингтона по «сколачиванию США региональной военно-политической группировки», направленной против КНДР и КНР.

«Ведь в манёврах принимают участие не только Соединённые Штаты и Южная Корея — к ним присоединились также Великобритания, Австралия, Филиппины и Франция. Почти все эти государства американцы хотят задействовать в создании «восточно-азиатского НАТО», — заметил эксперт.

Минобороны Южной Кореи

AP

© Ahn Young-joon

Как считает, в свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин, США за счёт наращивания масштабов и интенсивности проведения учений в регионе намеренно продолжают обострять ситуацию на Корейском полуострове, несмотря на неоднократные предупреждения КНДР дать ответ на такого рода действия.

«Масштаб учений Ssangyong был расширен Соединёнными Штатами и Южной Кореей. Не зря уровень тренировок был повышен с бригадного до дивизионного. При этом американцы и южнокорейцы постоянно твердят о какой-то северокорейской угрозе. Но это не самолёты КНДР непрерывно курсируют вдоль границ США и отслеживают ситуацию — это американские разведывательные истребители всё время находятся у границ Северной Кореи, как и военные суда. Агрессивно-провокационный характер американо-южнокорейских манёвров налицо», — заявил эксперт в беседе с RT.

По словам Жебина, операции, анонсированные в рамках тренировок Ssangyong, имеют «явно наступательный характер».

«Американцы уже много лет используют так называемую северокорейскую ракетную угрозу, чтобы держать свои войска и базы недалеко от КНДР и Китая, отрабатывать вблизи этих стран наступательные действия. На самом деле это плановая подготовка к агрессии против стран, чья внешняя и даже внутренняя политика по каким-то причинам не устраивает американцев, которые привыкли, что все страны беспрекословно выполняют указания, идущие из Вашингтона», — отметил аналитик.

Как пояснил Жебин, северокорейцы рассматривают своё ракетное оружие как единственное доступное для них средство сдерживания американских попыток «экспортировать демократию и на корейскую землю».

«КНДР принимает повышенные меры предосторожности и пытается показать США и Южной Корее, что готова защищаться и у неё есть средства для этого. Вот откуда такие частые пуски ракет в последнее время со стороны Пхеньяна. КНДР делает то, что может, в сложившихся условиях для обеспечения своей безопасности. При этом Пхеньян готов конструктивно обсуждать с США вопросы, вызывающие взаимный интерес, поскольку не теряет надежду, что в Америке возьмут верх трезвые головы, которые поймут безнадёжность требований от КНДР одностороннего разоружения, денуклеаризации без каких-либо гарантий», — заключил аналитик.