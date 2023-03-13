Политика расширенного сдерживания: какие цели преследуют США в совместных учениях Freedom Shield с Южной Кореей

С 13 марта начинаются совместные военные учения Freedom Shield США и Республики Корея, которые будут совмещать компьютерную симуляцию «с привлечением реальных сил и средств». Как говорится в сообщении, размещённом на сайте Корпуса морской пехоты США, тренировки будут основываться, помимо прочего, на уроках, «вынесенных из текущих и продолжающихся конфликтов», чтобы повысить боевую готовность отдельных подразделений, а также якобы для того, чтобы «укрепить безопасность и стабильность» на Корейском полуострове. Власти КНДР назвали эти манёвры «провокацией» и заявили, что примут практические меры военного сдерживания в ответ на действия США и Южной Кореи. По мнению экспертов, Вашингтон хочет подготовить Сеул к возможной эскалации ситуации в регионе, которую США усугубляют, усиливая милитаризацию Республики Корея.

В понедельник, 13 марта, США и Южная Корея начинают совместные военные учения Freedom Shield, которые пройдут на территории республики, говорится в сообщении на сайте Корпуса морской пехоты США. Тренировки продлятся 11 дней и будут совмещать компьютерную симуляцию «с привлечением реальных сил и средств».

«13 марта 2023 года Командование объединённых сил Республики Корея и США начнёт учения Freedom Shield (FS 23; «Щит свободы». — RT). Слово «свобода» в названии указывает на сильное стремление защищать свободу как непреложную ценность союза Республики Корея и США, а «щит» говорит об оборонительном характере манёвров», — сообщается на сайте Корпуса морской пехоты США.

Тренировки будут основываться, помимо прочего, на уроках, «вынесенных из текущих и продолжающихся конфликтов», чтобы повысить боевую готовность отдельных подразделений и общих оборонных возможностей, а также якобы для того, чтобы «укрепить безопасность и стабильность» на Корейском полуострове и по всей Северо-Восточной Азии.

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«В манёврах примут участие личные составы ВС Республики Корея, ВС США в Корее, Командования ООН, формирований, подчинённых Командованию объединенных сил Республики Корея и США, а также резервисты, гражданский персонал и представители направляющих государств ООН», — информирует пресс-служба корпуса.

Одновременно с Freedom Shield на Корейском полуострове пройдёт ряд комбинированных полевых учений под общим названием Warrior Shield FTX («Щит воина»).

«Цель учений Warrior Shield FTX — дальнейшее укрепление сотрудничества ВС Республики Корея и ВС США посредством воздушных, наземных, морских, космических, специальных операций и операций в киберпространстве, а также усовершенствование тактики, техники и процедур», — отмечается в сообщении.

Как утверждают в Корпусе морской пехоты США, альянс Соединённых Штатов и Южной Кореи продолжает пребывать в состоянии повышенной готовности и сохранять «надёжную общую оборонительную стратегию».

«Freedom Shield 23 — свежий пример подобной подготовки и незыблемой приверженности делу поддержки и защиты суверенитета Республики Корея от любых угроз или противников», — подчёркивается в заявлении.

Американские военнослужащие в Южной Корее

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По данным южнокорейского информационного агентства Yonhap, во время Freedom Shield пройдёт более 20 учений, в том числе десантные манёвры и тренировки по проведению спецопераций. По словам журналистов, Freedom Shield станут крупнейшими за последние пять лет военными учениями США и Южной Кореи, нацеленными на укрепление потенциала обороны двух стран с учётом изменения обстановки в области безопасности и «агрессии» КНДР.

Стоит отметить, что в конце января Сеул и Вашингтон договорились расширить программу совместных военных учений, в том числе для сдерживания КНДР. Речь идёт о расширении американского присутствия в регионе и доставке туда истребителей F-22, F-35 и авианосцев с ядерными двигателями. Кроме того, в Пентагоне не исключили применения ядерного оружия для защиты Южной Кореи.

После сообщения о планах проведения совместных манёвров США с Республикой Корея руководство Северной Кореи объявило, что Пхеньян примет практические меры военного сдерживания в ответ на «провокации США и Южной Кореи», которые «подошли к красной черте». Об этом говорится в сообщении информационного агентства Северной Кореи ЦТАК. Однако подробности мер военного сдерживания не приводятся.

Ранее замминистра иностранных дел Северной Кореи по делам международных организаций Ким Сон Гён заявил, что Вашингтон и Сеул своими действиями «чрезвычайно накаляют обстановку» на Корейском полуострове, и призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность на полуострове.

Очередное обострение ситуации

Напомним, в конце февраля Министерство иностранных дел КНДР выступило с заявлением, что продолжение провокаций Соединённых Штатов в отношении республики может быть расценено Пхеньяном как объявление войны. В ведомстве пояснили, что для деэскалации напряжённости на Корейском полуострове США должны отказаться от размещения стратегических средств и направленных против КНДР военных учений с Южной Кореей.

Однако, несмотря на предупреждение Пхеньяна, Вашингтон и Сеул на прошлой неделе провели совместные манёвры авиации с участием американских самолётов F-16 и тяжёлого бомбардировщика B1-B, а также южнокорейских истребителей F-35A и F-15K. Об этом информирует агентство «Рёнхап», отмечая, что учения были организованы в ответ на запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.

Флаги США и Южной Кореи

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Напомним, по данным Центрального телеграфного агентства Кореи, 19 февраля КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая пролетела 989 км за 4015 секунд и достигла высоты 5768,5 км. Как отмечается в сообщении, ракета «успешно поразила условную цель в Японском море».

«Похожие приёмы»

По мнению эксперта РИСИ Сергея Ермакова, Соединённые Штаты, планируя военные учения с Южной Кореей, на самом деле преследуют сразу две глобальные цели, не заявленные в официальных документах.

«За счёт таких манёвров решается, во-первых, политическая задача — подаётся сигнал КНДР, чтобы республика не расслаблялась и продолжила участвовать в оружейной гонке с Южной Кореей. Кроме того, ставится ряд военных целей: это не только частные установки по боевому слаживанию и отработке оперативного взаимодействия, но и более глобальная задача — подготовка к возможной эскалации ситуации в регионе, которую сами же США перманентно и обостряют за счёт милитаризации Южной Кореи», — заявил аналитик в комментарии RT.

При этом Ермаков считает, что в программе учений Freedom Shield указаны похожие приёмы, которые отрабатываются военными в рамках НАТО.

«Опыт альянса по сути переносится и проецируется на Азиатско-Тихоокеанский регион», — отметил эксперт.

По мнению Ермакова, после активной фазы учений Freedom Shield от Северной Кореи следует ждать как минимум дипломатического обозначения её жёсткой позиции относительно проведения таких манёвров вблизи КНДР.

«Будут ли северокорейские власти проводить демонстративные военные мероприятия в ответ на эти учения, спрогнозировать сложно. Однако возможности такие у Пхеньяна определённо есть. Другое дело, захотят ли они тратить на это силы и средства», — отметил Ермаков.

В свою очередь, как пояснил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким, за счёт проведения учений Freedom Shield в рамках своей политики расширенного сдерживания США и Южная Корея хотят побудить КНДР «больше тратить на военные цели».

«У Вашингтона и Сеула тактика состоит в том, чтобы разорить Пхеньян за счёт гонки вооружений. И руководство КНДР делает абсолютно правильно, что реагирует зачастую не слишком импульсивно на эти манёвры. Кроме того, Пхеньян не хочет такого обострения отношений, которое могло бы привести к несчастному случаю в регионе. Однако об этом вряд ли задумываются США и Южная Корея, которые наверняка во время тренировок будут имитировать возможность нанесения ударов по КНДР», — сказал эксперт.

Армия КНДР

AP

© Ng Han Guan

При этом ни у кого не должно возникать сомнений, что на фоне эскалации ситуации Северная Корея сможет нанести удары по объектам американских военных в регионе, уверен Ким.

«Например, по базам США. КНДР как носителю ядерного оружия предпринять такие очень серьёзные меры не составит никакого труда. Однако речь идёт о среднесрочной и долгосрочной перспективе. Пока Северная Корея сосредоточена на аккумулировании сил и средств: республика не намерена поддаваться на провокации США и Южной Кореи и сломя голову кидаться в военную авантюру», — заключил эксперт.