«Реакция на агрессивные действия»: как США провоцируют напряжённость на Корейском полуострове

Южная Корея намерена принять жёсткие меры в отношении Пхеньяна из-за осуществлённых им 2 ноября ракетных пусков. Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль. Южнокорейские истребители выпустили три ракеты в акваторию неподалёку от линии разграничения. Поддержку Сеулу уже выразил Вашингтон. Между тем в Пхеньяне ранее призывали оба государства не проводить крупномасштабные учения Vigilant Storm, предупредив о том, что эти манёвры не останутся без реакции. По мнению экспертов, именно провокационная политика США послужила главной причиной новой эскалации обстановки на Корейском полуострове.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о фактическом нарушении территориальной целостности страны после ракетных пусков КНДР и приказал военным принять незамедлительные меры. Об этом сообщает англоязычная версия информационного агентства Yonhap со ссылкой на пресс-релиз офиса главы государства.

«Президент Юн Сок Ёль приказал оперативно принять жёсткие меры, чтобы Северная Корея заплатила вполне определённую цену за свою провокацию», — говорится в сообщении офиса южнокорейского президента по итогам заседания Совета национальной безопасности страны.

По данным военных Южной Кореи, 2 ноября армия КНДР произвела около 100 артиллерийских выстрелов и выпустила около 20 ракет. В частности, Пхеньян применил баллистические ракеты. Четыре из них упали в Жёлтое море.

Из данных, опубликованных Сеулом, следует, что ещё три ракеты были запущены в Японское море. Они упали в 26 км к югу от северного участка линии разграничения, примерно в 57 км к востоку от города Сокчхо и в 167 км от острова Уллындо.

Как утверждают в Сеуле, один из боеприпасов пересёк фактическую морскую границу с Южной Кореей. Подобный инцидент произошёл впервые с окончания войны 1950—1953 годов, в результате которой возникла демаркационная линия по 38-й параллели.

В Объединённом комитете начальников штабов назвали недопустимыми действия КНДР. В ведомстве отметили, что вооружённые силы республики «никогда не потерпят провокационных действий со стороны Северной Кореи и будут решительно реагировать на них в тесном сотрудничестве с США».

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В качестве ответной меры южнокорейские ВВС осуществили пуск трёх высокоточных ракет класса «воздух — земля» с истребителей F-15K и KF-16 в воды Японского моря неподалёку от линии разграничения.

«Ответ наших вооружённых сил вновь подтверждает нашу решимость твёрдо реагировать на любые провокации (со стороны Северной Кореи) и демонстрирует нашу способность наносить точные удары по врагу», — прокомментировали ракетные пуски в Объединённом комитете начальников штабов.

Действия южнокорейской стороны нашли поддержку в Соединённых Штатах. Так, в ходе телефонного разговора глава Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин назвали вооружённые акции КНДР «беспрецедентной, серьёзнейшей военной провокацией».

Фаза противостояния

В Пхеньяне пока не комментировали угрожающее с точки зрения Вашингтона и Сеула применение артиллерии и ракетного оружия. По мнению опрошенных RT экспертов, действия КНДР вызваны масштабными военными учениями Южной Кореи и США.

«Это реакция на агрессивные действия прежде всего США. Это не первые ракетные пуски КНДР за последнее время, и они будут продолжаться, если ситуация не изменится. Проблема в том, что акции северян становятся для американцев поводом, чтобы сохранять и усиливать военное присутствие на Корейском полуострове и в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регионе. — RT)», — отметил в беседе с RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Пуск баллистической ракеты КНДР

AFP

© STR / KCNA VIA KNS

31 октября в регионе стартовали крупнейшие за последние несколько лет манёвры Vigilant Storm. В них принимают участие более 240 самолётов, включая истребители пятого поколения F-35, воздушные заправщики KC-135, самолёты радиоэлектронной борьбы EA-18, высотные разведчики U-2. Учения продлятся пять дней. За это время запланировано более 1,6 тыс. боевых вылетов.

Напомним, в 2018 году Вашингтон и Сеул приостановили крупные совместные учения в рамках договорённостей с Пхеньяном о деэскалации на Корейском полуострове (до конца 2017 года ВВС США и Южной Кореи ежегодно проводили манёвры Vigilant ACE).

Необходимость Vigilant Storm Соединённые Штаты и Южная Корея обосновывают скорым возобновлением ядерных испытаний в КНДР, отказ от которых был также условием договорённостей 2018 года.

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Помимо этого, в ходе Vigilant Storm Военно-воздушные силы двух стран намерены «отработать оперативные процедуры военного времени».

«В ходе учений ВВС Южной Кореи и США планируют отработать оперативные процедуры военного времени и укрепить устойчивый оперативный потенциал путём проведения в круглосуточном режиме ключевых воздушных операций, таких как полёт ударных групп, обеспечение противовоздушной обороны и экстренная изоляция района боевых действий с воздуха», — говорилось в сообщении ВВС Южной Кореи до старта от Vigilant Storm.

1 ноября МИД Северной Кореи призвал Вашингтон и Сеул отказаться от манёвров, которые воспринимаются в Пхеньяном как подготовка к агрессии. Как заявили в министерстве иностранных дел КНДР, ситуация в регионе «снова вступила в фазу серьёзного противостояния «силы на силу» из-за непрекращающихся и безрассудных действий США и Южной Кореи».

«Учения с участием нескольких сотен самолётов, включая F-35B с баз в Японии, представляют собой отработку агрессивной войны. Её основная цель — удары по стратегическим объектам КНДР в случае потрясений на Корейском полуострове», — цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова представителя МИД республики.

Учения Vigilant Storm

AP

© South Korea Defense Ministry

В Пхеньяне полагают, что со стартом Vigilant Storm «американский сценарий ядерной войны с КНДР вошёл в финальную стадию».

«США — единственная страна в мире, главной целью ядерной программы которой является свержение режимов, они должны быть готовы заплатить равнозначную цену в случае попытки применить силу против КНДР», — подчеркнули в МИД Северной Кореи.

В связи с этим Пхеньян готов принять «все необходимые меры по защите суверенитета, граждан и территориальной целостности», а также рассмотреть «ещё более весомые ответные меры», если Соединённые Штаты «продолжат грубые военные провокации».

В Москве также считают, что ситуация вокруг Корейского полуострова деградирует из-за действий США и Южной Кореи. Как заявил ранее журналистам директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев, Пхеньян долго воздерживался от вооружённых акций, рассчитывая на запуск переговорного процесса.

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«К сожалению, обстановка продолжает деградировать. Основную причину видим в том, что не было использовано окно возможностей и добрая воля, которая следовала от КНДР», — сказал Зиновьев.

По словам дипломата, усилия Вашингтона и Сеула сосредоточены на наращивании военно-политической активности в регионе. В результате, с точки зрения Зиновьева, в настоящее время на Корейском полуострове наблюдается переход от «политики добра в ответ на добро к политике острие против острия».

«Во многом эти пуски спровоцированы военно-политической активностью, которую мы долгие годы не наблюдали ни со стороны Республики Кореи, ни со стороны её союзников, но которую мы, к сожалению, видим в последние месяцы — это и подключение американских военных мощностей, и масштабнейшие манёвры между Республикой Корея и США», — сказал Зиновьев.

«Управляемая напряжённость»

В беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким назвал надуманными претензии к Пхеньяну из-за якобы нарушенной территориальной целостности. Также, как считает эксперт, у Вашингтона и Сеула не было реальной необходимости в проведении Vigilant Storm.

«Претензии в нарушении территориальной целостности были не обоснованными, а нынешние масштабные учения ВВС, как мне представляется, являются попыткой отвлечь внимание от своих внутренних проблем в контексте скорых выборов в конгресс. Для администрации Байдена очень важно демонстрировать свою твёрдую волю, свою весомую роль в мире», — рассуждает эксперт.

По мнению Кима, именно Соединённые Штаты являются архитектором последовательного нагнетания напряжённости в регионе и пользуются своим широким влиянием на элиту Южной Кореи.

Американские военнослужащие в Южной Корее

AFP

© Jung Yeon-je

«Сеул в определённой мере не самостоятелен, зависим от позиции Вашингтона. Наряду с этим Вашингтон не скрывает планов свергнуть режим в КНДР. Само военно-политическое присутствие США в этом регионе и их действия являются катализатором напряжённости, которую мы наблюдаем», — отметил Ким.

Как полагает Константин Блохин, в ближайшее время ситуация на Корейском полуострове вряд ли деградирует до стадии прямого вооружённого конфликта. Тем не менее обстановка продолжит ухудшаться из-за нежелания США перезапускать переговорный процесс.

«Вряд ли США хотят кульминации, превращения корейского кризиса в некий аналог карибского. Скорее Вашингтону выгодна так называемая управляемая напряжённость. Она позволяет США позиционировать себя гарантом безопасности своих союзников и решать собственные геополитические задачи», — подчеркнул Блохин.