«Предотвратить любые попытки агрессии»: зачем Северная Корея провозгласила себя ядерной державой

КНДР юридически закрепила свой статус страны — обладательницы ядерного оружия. Соответствующий закон приняло Верховное народное собрание Северной Кореи. В нём говорится, что именно ядерные силы способны защитить государство от внешней агрессии. Они могут быть применены как в случае нападения, так и превентивно. Как пояснил северокорейский лидер Ким Чен Ын, республика должна иметь возможность эффективно сдерживать Соединённые Штаты. По мнению экспертов, Пхеньян считает ядерное оружие единственным гарантом своей безопасности из-за продолжающегося давления со стороны США и растущей геополитической напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Верховное народное собрание КНДР приняло закон «О политике КНДР в отношении ядерных вооружённых сил», который юридически закрепил за республикой статус ядерной державы. Текст документа опубликован на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA).

Согласно новому закону ядерные силы имеют ключевое значение для защиты КНДР от внешних военных угроз. Их «основная миссия» заключается в том, чтобы заставить враждебные государства «воздержаться от попыток агрессии».

«Ядерные вооружённые силы КНДР являются мощным средством защиты суверенитета, территориальной целостности и коренных интересов государства, для предотвращения войны на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии, для обеспечения глобальной стратегической стабильности», — говорится в документе.

В нём также утверждается, что Пхеньян проводит «ответственную политику в отношении ядерных вооружённых сил» и что республика будет обеспечивать безопасность хранения и эксплуатации атомных арсеналов. Также Северная Корея обязалась принять «последовательные охранительные меры» по нераспространению ядерного оружия, ядерных технологий, радиоактивных материалов.

Отказ от переговоров

Как отмечается в новом законе, ядерные силы КНДР могут быть применены в ответ на различные формы нападения на страну или при возникновении реальной опасности агрессии с использованием атомных боезарядов.

Согласно закону, если враждебные силы создают угрозу для системы командования и контроля над ядерными войсками КНДР, по ним «автоматически и немедленно наносится по предварительно составленному оперативному плану ядерный удар». Таким образом, уничтожаются сами враждебные силы, «источник провокации» и командный пункт неприятеля.

Также по теме «Опасная черта»: почему в КНДР заговорили о пересмотре отношений с США Руководство КНДР заявило, что власти США предприняли враждебные шаги и попытались лишить республику «её права на самооборону». В...

Решение о применении ядерного оружия принимает исключительно председатель Госсовета. Эту должность с 2011 года занимает Ким Чен Ын.

Комментируя новую законодательную инициативу, лидер КНДР заявил, что Пхеньян может нанести превентивный ядерный удар, если страна столкнётся с перспективой неизбежной агрессии.

Как подчеркнул Ким Чен Ын, выступая перед Верховным народным собранием, обладание ядерным арсеналом — законное и неотъемлемое право страны. По этой причине Пхеньян отказывается вести какие-либо переговоры по денуклеаризации. По словам руководителя Северной Кореи, республика должна эффективно сдерживать Соединённые Штаты.

«Мы не откажемся от права на самозащиту, от которого зависят существование страны, безопасность народа и государства, какой бы тяжёлой ни была ситуация. Какой бы ни была ситуация в политической и военной сферах на Корейском полуострове, созданная США, мы не сможем отказаться от ядерного оружия, поскольку необходимо сдерживать ядерное государство США», — цитирует ТАСС Ким Чен Ына.

В свою очередь, секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, депутат Пак Чон Чхон заявил, что республика подвергается «постоянной ядерной угрозе американских империалистов». По его словам, укрепление ядерных сил — ответ на провокационную политику США.

«Стратегические связи»

Выступая на Верховном народном собрании КНДР, Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет всеми способами развивать ядерные силы. В частности, Северная Корея намерена продолжить диверсифицировать средства применения ядерного оружия, расширять пространство для проведения тактических ядерных операций, повышать операционную эффективность и надёжность ядерных сил.

По сообщению ЦТАК, другие госдеятели, выступавшие на Верховном народном собрании, поддержали анонсированные Ким Чен Ыном планы. Также они заявили, что ядерные силы страны были созданы «дорогой ценой нашего народа и его неисчислимых страданий».

Лидер КНДР Ким Чен Ын

AFP

© KCNA VIA KNS

Закон о ядерных силах КНДР вызвал негативную реакцию у США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что Вашингтон не вынашивает враждебных намерений в отношении Пхеньяна, однако настроен продолжать курс на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Ранее на юридически закреплённый статус КНДР отреагировала Япония. В пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно сообщил, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи «угрожает безопасности нашей страны и всего международного сообщества».

Он подчеркнул, что Токио продолжит «тесное сотрудничество с США и Южной Кореей по вопросу полной денуклеаризации Северной Кореи».

Отметим, что незадолго до провозглашения ядерного статуса КНДР впервые с 2016 года прошла встреча замминистров обороны Южной Кореи и Японии Син Бом Чхоля и Масами Оки.

Представители военных ведомств двух государств заявили, что трёхстороннее сотрудничество Вашингтона, Сеула и Токио имеет важное значение для «сдерживания» ядерной и ракетной угроз со стороны Северной Кореи.

Также по теме «Сколотить коалицию против Китая»: как Запад милитаризирует страны Азиатско-Тихоокеанского региона Запад в лице Великобритании и США наращивает усилия по милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, Лондон развивает...

Дружественный Пхеньяну Китай воздержался от конкретных комментариев по закону «О политике КНДР в отношении ядерных вооружённых сил». Как сообщил журналистам официальный представитель МИД КНР Мао Нин, правительство Китая не поменяло свою позицию по ядерной проблеме Корейского полуострова и продолжает выступать за её политическое урегулирование.

9 сентября председатель КНР Си Цзиньпин направил Ким Чен Ыну поздравительное сообщение по случаю 74-й годовщины образования республики. В нём он заявил, что Пекин готов поддерживать «стратегические связи» с КНДР, «усиливать координацию и сотрудничество, а также совместно поддерживать, укреплять и развивать отношения двух стран».

Президент РФ Владимир Путин также поздравил Ким Чен Ына с 74-й годовщиной основания республики. В телеграмме российского лидера говорилось, что «Россия и КНДР продолжат развивать конструктивные двусторонние отношения, направленные на укрепление совместными усилиями стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии».

Единственная гарантия

Как полагают опрошенные RT эксперты, в ближайшее время Пхеньян может возобновить ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Напомним, что ранее КНДР ввела мораторий на такие акции в обмен на приостановку крупных военных манёвров с участием США и Южной Кореи.

Подобные договорённости стали плодом диалога между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, который занимал пост президента США в 2017—2021 годах.

Впрочем, несмотря на некий прогресс в отношениях, Белому дому тогда не удалось урегулировать кризис. Пхеньян потребовал реальных гарантий безопасности и существенного смягчения санкций. При этом США настаивали на полной денуклеаризации КНДР без серьёзных уступок со своей стороны.

Испытательный пуск МБР Северной Кореи

AFP

© KCNA VIA KNS

С тех пор как высший государственный пост в Соединённых Штатах занял Джо Байден, курс Вашингтона в этом направлении принципиально не поменялся. В начале 2022 года Ким Чен Ын заявил, что «враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной черты, которую больше нельзя игнорировать».

«За последние несколько лет, прошедшие после саммита КНДР и США, Вашингтон провёл сотни военных манёвров, поставляя в Южную Корею сверхсовременные вооружения и размещая стратегическое ядерное оружие в районе Корейского полуострова, угрожая тем самым нашему государству», — заявил тогда северокорейский лидер.

Как предположил в комментарии RT заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов, с 2021 года Пхеньян внимательно наблюдал за политикой администрации Байдена и пришёл к выводу, что Соединённые Штаты решили продолжать курс военно-политического давления на КНДР.

«Для Пхеньяна всё встало на свои места. В этом году руководство КНДР окончательно осознало, что США не будут ослаблять санкции и военное давление, а значит, и смысла в сохранении прежних договорённостей с американцами нет. В такой ситуации у Пхеньяна не осталось иного выбора, кроме как продолжать укреплять свои ядерные силы», — говорит Воронцов.

По его словам, Северная Корея рассматривает ядерное оружие как единственный гарант сохранения своего суверенитета и территориальной целостности. Также, констатировал Воронцов, Пхеньян не может игнорировать общее нарастание геополитической напряжённости в АТР из-за создания AUKUS и открытой поддержки тайваньского сепаратизма со стороны США.

«За последние годы ситуация не стала лучше ни для КНДР, ни для АТР в целом. В таких условиях Северная Корея стремится укрепить свою обороноспособность и предотвратить любые попытки агрессии со стороны враждебных государств», — говорит Воронцов.

Аналогичной точки зрения придерживается заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. В комментарии RT он предположил, что Пхеньян всерьёз опасается вооружённой агрессии на фоне дестабилизации обстановки в АТР.