Власти Японии продолжат сотрудничество с США и Кореей по вопросам денуклеаризации КНДР
«Ракетно-ядерная программа Северной Кореи угрожает безопасности нашей страны и всего международного сообщества. Это категорически неприемлемо. Мы продолжим тесное сотрудничество с США и Южной Кореей по вопросу полной денуклеаризации Северной Кореи», — цитирует его ТАСС.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.
Согласно новому закону, допускается нанесение превентивного ядерного удара со стороны государства по противнику в случае, если в Пхеньяне сочтут угрозу неизбежной.
До этого президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова.