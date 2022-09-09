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Власти Японии продолжат сотрудничество с США и Кореей по вопросам денуклеаризации КНДР

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Япония продолжит взаимодействовать с США и Южной Кореей по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

«Ракетно-ядерная программа Северной Кореи угрожает безопасности нашей страны и всего международного сообщества. Это категорически неприемлемо. Мы продолжим тесное сотрудничество с США и Южной Кореей по вопросу полной денуклеаризации Северной Кореи», — цитирует его ТАСС.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.

Согласно новому закону, допускается нанесение превентивного ядерного удара со стороны государства по противнику в случае, если в Пхеньяне сочтут угрозу неизбежной.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова

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