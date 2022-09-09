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В КНДР приняли закон о праве нанесения превентивного ядерного удара

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Власти КНДР приняли новый закон, согласно которому Северная Корея может нанести превентивный ядерный удар по противнику в случае, если в Пхеньяне сочтут угрозу неизбежной.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК, новый закон также позволяет Пхеньяну наносить ядерные удары в автоматическом режиме в случае атаки на государство извне.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что власти США дадут мощный ответ на новые ядерные испытания КНДР.

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