В США предупредили КНДР о «мощном ответе» в случае новых ядерных испытаний

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Власти США дадут мощный ответ на новые ядерные испытания КНДР, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
В США предупредили КНДР о «мощном ответе» в случае новых ядерных испытаний
  • AP

По словам дипломата, пуски со стороны Пхеньяна только укрепили альянс Вашингтона с Сеулом и Токио.

«Мы также очень внимательно следим за сохраняющейся возможностью проведения (КНДР. — RT) ядерного испытания, которое также повлечёт за собой наш мощный ответ», — цитирует Салливана ТАСС.

5 июня Северная Корея провела учения с использованием одной баллистической и не менее шести ракет малой дальности, способных менять траекторию полёта. Ракеты выпустили в сторону Японского моря.

После произошедшего представители Японии, Южной Кореи и США провели встречу, в ходе которой пришли к единому мнению, что усиление ракетной и ядерной активности Пхеньяна — явный и серьёзный вызов мировому сообществу.

В Госдепартаменте США заявили о приверженности дипломатическим контактам с КНДР, несмотря на проводимые Пхеньяном ракетные пуски.

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