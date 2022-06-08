В США предупредили КНДР о «мощном ответе» в случае новых ядерных испытаний

Власти США дадут мощный ответ на новые ядерные испытания КНДР, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам дипломата, пуски со стороны Пхеньяна только укрепили альянс Вашингтона с Сеулом и Токио.

«Мы также очень внимательно следим за сохраняющейся возможностью проведения (КНДР. — RT) ядерного испытания, которое также повлечёт за собой наш мощный ответ», — цитирует Салливана ТАСС.

5 июня Северная Корея провела учения с использованием одной баллистической и не менее шести ракет малой дальности, способных менять траекторию полёта. Ракеты выпустили в сторону Японского моря.

После произошедшего представители Японии, Южной Кореи и США провели встречу, в ходе которой пришли к единому мнению, что усиление ракетной и ядерной активности Пхеньяна — явный и серьёзный вызов мировому сообществу.

В Госдепартаменте США заявили о приверженности дипломатическим контактам с КНДР, несмотря на проводимые Пхеньяном ракетные пуски.