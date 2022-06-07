В Госдепе заявили о приверженности дипломатическим контактам с КНДР

В Госдепартаменте США заявили о приверженности дипломатическим контактам с КНДР, несмотря на проводимые Пхеньяном ракетные пуски.

Об этом сказал спецпредставитель США по КНДР Сон Ким на спецбрифинге для журналистов.

По его словам, Вашингтон всегда заявлял о своём стремлении к диалогу с Пхеньяном без предварительных условий.

«Мы продолжаем сохранять приверженность дипломатии, даже когда КНДР запускает беспрецедентное количество баллистических ракет», — цитирует его ТАСС.

Ранее замгоссекретаря США Венди Шерман предупредила о решительном ответе в случае ядерных испытаний КНДР.