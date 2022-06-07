В Госдепе заявили о приверженности дипломатическим контактам с КНДР

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В Госдепартаменте США заявили о приверженности дипломатическим контактам с КНДР, несмотря на проводимые Пхеньяном ракетные пуски.
В Госдепе заявили о приверженности дипломатическим контактам с КНДР
  • Gettyimages.ru

Об этом сказал спецпредставитель США по КНДР Сон Ким на спецбрифинге для журналистов.

По его словам, Вашингтон всегда заявлял о своём стремлении к диалогу с Пхеньяном без предварительных условий.

«Мы продолжаем сохранять приверженность дипломатии, даже когда КНДР запускает беспрецедентное количество баллистических ракет», — цитирует его ТАСС.

Ранее замгоссекретаря США Венди Шерман предупредила о решительном ответе в случае ядерных испытаний КНДР.

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