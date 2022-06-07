В Госдепе заявили о приверженности дипломатическим контактам с КНДР
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Об этом сказал спецпредставитель США по КНДР Сон Ким на спецбрифинге для журналистов.
По его словам, Вашингтон всегда заявлял о своём стремлении к диалогу с Пхеньяном без предварительных условий.
«Мы продолжаем сохранять приверженность дипломатии, даже когда КНДР запускает беспрецедентное количество баллистических ракет», — цитирует его ТАСС.
Ранее замгоссекретаря США Венди Шерман предупредила о решительном ответе в случае ядерных испытаний КНДР.