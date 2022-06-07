Замгоссекретаря США предупредила о решительном ответе в случае ядерных испытаний КНДР

Заместитель госсекретаря Венди Шерман предупредила о решительном ответе в случае проведения Северной Кореей ядерных испытаний. Заявление было сделано после встречи с замминистра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Доном в Сеуле.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Такое заявление было сделано после того, как 5 июня КНДР провела учения с использованием одной баллистической и не менее шести ракет малой дальности, способных менять траекторию полёта. Ракеты выпустили в сторону Японского моря.

После произошедшего представители Японии, Южной Кореи и США провели встречу, в ходе которой пришли к единому мнению, что усиление ракетной и ядерной активности Пхеньяна — явный и серьёзный вызов мировому сообществу.