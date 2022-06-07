Замгоссекретаря США предупредила о решительном ответе в случае ядерных испытаний КНДР

Короткая ссылка
Заместитель госсекретаря Венди Шерман предупредила о решительном ответе в случае проведения Северной Кореей ядерных испытаний. Заявление было сделано после встречи с замминистра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Доном в Сеуле.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Такое заявление было сделано после того, как 5 июня КНДР провела учения с использованием одной баллистической и не менее шести ракет малой дальности, способных менять траекторию полёта. Ракеты выпустили в сторону Японского моря.

После произошедшего представители Японии, Южной Кореи и США провели встречу, в ходе которой пришли к единому мнению, что усиление ракетной и ядерной активности Пхеньяна — явный и серьёзный вызов мировому сообществу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить