Замгоссекретаря США предупредила о решительном ответе в случае ядерных испытаний КНДР
Об этом сообщает агентство Reuters.
Такое заявление было сделано после того, как 5 июня КНДР провела учения с использованием одной баллистической и не менее шести ракет малой дальности, способных менять траекторию полёта. Ракеты выпустили в сторону Японского моря.
После произошедшего представители Японии, Южной Кореи и США провели встречу, в ходе которой пришли к единому мнению, что усиление ракетной и ядерной активности Пхеньяна — явный и серьёзный вызов мировому сообществу.