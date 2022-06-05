Представители Японии, США и Южной Кореи обсудили запуск КНДР ракет утром 5 июня

В ходе телефонных переговоров представители Японии, США и Южной Кореи обсудили ракетные пуски КНДР, которые зафиксировали утром 5 июня.

Стороны пришли к выводу, что усиление ракетной и ядерной активности Пхеньяна — явный и серьёзный вызов мировому сообществу.

Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида прокомментировал ситуацию с ракетными пусками.

«Мы не можем терпеть такие запуски, потому что они угрожают миру и стабильности международного сообщества», — цитирует Кисиду информагентство Kyodo.

Ранее агентство «Рёнхап» сообщало о пуске КНДР одной баллистической ракеты и восьми ракет малой дальности в сторону Японского моря. Позже министр обороны Японии Нобуо Киси уточнил, что было запущено не менее шести ракет, дальность их полёта составила от 300 до 400 км, а максимальная высота полёта — до 100 км. Кроме того, есть вероятность, что они могли менять траекторию полёта.