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КДНР закрепила за собой статус ядерной державы

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Северная Корея закрепила за собой статус ядерной державы, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Сегодня мы завершили историческое дело, полностью юридически закрепив политику ядерных сил», — цитирует его ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

Ранее в МИД Северной Кореи раскритиковали Генсека ООН Антониу Гутерреша за поддержку призывов западных стран к денуклеаризации Пхеньяна.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что власти США дадут мощный ответ на новые ядерные испытания КНДР.

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