КДНР закрепила за собой статус ядерной державы

Северная Корея закрепила за собой статус ядерной державы, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Сегодня мы завершили историческое дело, полностью юридически закрепив политику ядерных сил», — цитирует его ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

Ранее в МИД Северной Кореи раскритиковали Генсека ООН Антониу Гутерреша за поддержку призывов западных стран к денуклеаризации Пхеньяна.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что власти США дадут мощный ответ на новые ядерные испытания КНДР.