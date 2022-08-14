В КНДР раскритиковали Генсека ООН за поддержку призыва к денуклеаризации

В МИД Северной Кореи раскритиковали Генсека ООН Антониу Гутерреша за поддержку призывов западных стран к денуклеаризации Пхеньяна.

«Выражаю глубокое сожаление в связи с вышеуказанными высказываниями Генерального секретаря ООН, в которых в полной мере отсутствуют беспристрастие», — приводит ТАСС заявление замминистра иностранных дел страны по делам международных организаций Ким Сон Гёна.

По словам дипломата, подобная риторика противоречит закреплённым в Уставе ООН обязанностям должности Генсека, а полная денуклеаризация — нарушение суверенитета КНДР и требует «одностороннего разоружения», отвергаемого Пхеньяном.

«Обладание КНДР ядерным оружием является неизбежным выбором для защиты безопасности государства и народа от враждебной политики в отношении КНДР и ядерного шантажа со стороны США», — добавил Ким Сон Гён.

В заключение он потребовал от Гутерреша содействовать решению вопроса и воздержаться от подобных заявлений, которые «подливают масла в огонь».

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что власти США дадут мощный ответ на новые ядерные испытания КНДР.

Впоследствии в ООН призвали к возобновлению переговоров по мирной денуклеаризации Корейского полуострова.